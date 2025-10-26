Украина. Премьер лига26 октября 2025, 18:51 |
1173
0
Динамо – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги
26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживает игру главный судья Николай Балакин из Киевской области.
Киевское Динамо идет на серии из 5 ничейных матчей в УПЛ.
ГОЛ 1:0. Денис Попов, 15 мин
ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 25 мин
ГОЛ! 3:0. Андрей Ярмоленко, 32 мин
Видеозапись матча
