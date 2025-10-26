Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 18:51 |
Динамо – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги

26 октября 2025, 18:51 |
ФК Динамо

26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает игру главный судья Николай Балакин из Киевской области.

Киевское Динамо идет на серии из 5 ничейных матчей в УПЛ.

ГОЛ 1:0. Денис Попов, 15 мин

ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 25 мин

ГОЛ! 3:0. Андрей Ярмоленко, 32 мин

Видеозапись матча

ВИДЕО. Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ. Отличный ассист от Кабаева, и 3:0
ВИДЕО. Как Мбаппе не реализовал пенальти в матче Реал – Барселона
ВИДЕО. Суматоха в штрафной Кривбасса. Караваев удвоил перевес Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс видео голов и обзор Денис Попов Александр Караваев Андрей Ярмоленко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
