26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.

Обслуживает игру главный судья Николай Балакин из Киевской области.

Киевское Динамо идет на серии из 5 ничейных матчей в УПЛ.

Динамо – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ 1:0. Денис Попов, 15 мин

ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 25 мин

ГОЛ! 3:0. Андрей Ярмоленко, 32 мин

Видеозапись матча