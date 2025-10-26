Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-арбитр ФИФА объяснил отмену гола Металлиста 1925 в игре с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 14:05 |
Экс-арбитр ФИФА объяснил отмену гола Металлиста 1925 в игре с ЛНЗ

У тренеров были претензии к судейским бригадам

Мирослав Ступар

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал решения рефери в двух матчах 10 тура УПЛ, которые вызвали резонанс в футбольной общественности.

«После поединка «Металлист 1925» – ЛНЗ руководитель харьковчан Младен Бартулович утверждал, что его подопечные забили чистый гол, который арбитр не засчитал. Этот игровой момент произошел на 85-й минуте, когда, по мнению ассистента, мяч вылетел за пределы поля после подачи углового номинальными хозяевами, и он оперативно подал сигнал. Вот почему арбитр Коваленко и отменил взятие ворот после добивания мяча слобожанцами. Конечно, если бы трансляторы поединка были обеспечены необходимым количеством аппаратуры, то было бы проще выяснить, все ли было согласно закону. Но поскольку камера, которая бы контролировала линию ворот, отсутствовала, то ничего не остается, как довериться решению ассистента.

А главный тренер «Карпат» Лупашко был недоволен тем, что рефери Заброда не обращает внимания на симуляцию игроков «Руха», что и привело к потасовке под занавес противостояния. Думаю, что Заброде нужно было быть готовым, что в дерби больший градус напряжения и когда в борьбе за мяч сошлись сразу несколько футболистов из обеих команд, то мгновенно следовало отреагировать. Этого не произошло, и поэтому не обошлось без массовой потасовки. Удивляет только, почему арбитр в итоге ограничился только двумя предупреждениями.

Также хочу напомнить Заброде, что согласно правилам цвет игровой формы вратарей должен отличаться от экипировки других участников матча. О кипере «Карпат» этого не скажешь».

Ранее главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился эмоциями после поражения в матче против черкасского ЛНЗ.

Андрей Писаренко
