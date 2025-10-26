Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Кривбасс Кривой Рог. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Премьер-лига
Динамо Киев
26.10.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 12:59 | Обновлено 26 октября 2025, 13:59
257
1

Динамо Киев – Кривбасс Кривой Рог. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 26 октября и начнется в 18:00 по Киеву

26 октября 2025, 12:59 | Обновлено 26 октября 2025, 13:59
257
1 Comments
Динамо Киев – Кривбасс Кривой Рог. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

26 октября, свою встречу в десятом туре УПЛ проведут Динамо Киев и Кривбасс. Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Украинский гранд сильно огорчает в этом сезоне, хотя Динамо идет до сих пор без поражений в чемпионате, сначала было 4 победы, потом пять ничьих. Команда делила третью строчку после девяти туров, отставая на два очка от лидеров.

В еврокубках все настолько плохо, что даже в основном раунде Лиги конференций клуб не набирал очки, после двух туров. На этой неделе динамовцы без особого сопротивления уступили в гостях Самсунспору – 0:3. В последнем туре УПЛ команда сыграла вничью с Зарей в формально выездном матче – 1:1.

Изменения в клубе напрашиваются на всех уровнях, но сейчас важно одолеть кризис. Серия без побед уже достигла шести встреч, с таким раскладом сложно сохранить уверенность в себе.

Кривбасс

Отлично пока складывается сезон для Кривбасса, захватившего лидерство, после девяти туров, но борьба такая плотная, что любая осечка может стоить первого места. В последнем туре команда одолела на выезде Рух со счетом – 2:1, данный успех позволил продолжить серию без поражений в чемпионате до четырех матчей, за этот период удалось набрать 10 очков.

На уровне кризиса в Шахтере и Динамо, на первые роли могут вырваться крепкие середняки, в их число точно входит Кривбасс. Пока слабо верится, что клуб способен бороться за чемпионство, но завершить сезон в зоне еврокубков реальная задача.

Личные встречи

У столичного клуба огромный перевес в очных противостояниях, если вспомнить прошлый сезон, киевляне выиграли обе очные встречи, 2:1 дома и 2:0 на выезде.

Прогноз

Исходя из турнирного положения, данную битву можно считать центральной в этом туре.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Динамо Киев – 1,46, ничья – 4,79, победа Кривбасса – 6,27. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Где-то по шаблону Динамо фаворит, хотя в таком состоянии киевлянам будет сложно обыграть воодушевленный Кривбасс. С котировками я не согласен, этим надо пользоваться, ставлю на успех гостей с форой +1 за 2,14.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
26 октября 2025 -
18:00
Кривбасс
Фора Кривбасса (+1) 2.14 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Первая встреча: Шахтер и Кудровка назвали составы на матч УПЛ
Экс-арбитр ФИФА объяснил отмену гола Металлиста 1925 в игре с ЛНЗ
Игроки Эпицентра получили бонус после победы над Александрией
Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Футбол | 26 октября 2025, 09:12 3
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»

Тренер – о том, как клуб функционирует во время войны

«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26 октября 2025, 08:24 2
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ

Тренер остался доволен игрой Ильи

Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Бокс | 26.10.2025, 02:26
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
ФОТО. Ламин Ямаль купит дом Жерара Пике и Шакиры. Огромная сумма
Футбол | 26.10.2025, 13:30
ФОТО. Ламин Ямаль купит дом Жерара Пике и Шакиры. Огромная сумма
ФОТО. Ламин Ямаль купит дом Жерара Пике и Шакиры. Огромная сумма
Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.10.2025, 12:35
Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
An124_Ukr
Калічі пафосні - 0:2 потужно проEбуть
Ответить
0
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 13
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 8
Футбол
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 39
Бокс
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
25.10.2025, 15:00 129
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем