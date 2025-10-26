Динамо Киев – Кривбасс Кривой Рог. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

26 октября, свою встречу в десятом туре УПЛ проведут Динамо Киев и Кривбасс. Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Украинский гранд сильно огорчает в этом сезоне, хотя Динамо идет до сих пор без поражений в чемпионате, сначала было 4 победы, потом пять ничьих. Команда делила третью строчку после девяти туров, отставая на два очка от лидеров.

В еврокубках все настолько плохо, что даже в основном раунде Лиги конференций клуб не набирал очки, после двух туров. На этой неделе динамовцы без особого сопротивления уступили в гостях Самсунспору – 0:3. В последнем туре УПЛ команда сыграла вничью с Зарей в формально выездном матче – 1:1.

Изменения в клубе напрашиваются на всех уровнях, но сейчас важно одолеть кризис. Серия без побед уже достигла шести встреч, с таким раскладом сложно сохранить уверенность в себе.

Кривбасс

Отлично пока складывается сезон для Кривбасса, захватившего лидерство, после девяти туров, но борьба такая плотная, что любая осечка может стоить первого места. В последнем туре команда одолела на выезде Рух со счетом – 2:1, данный успех позволил продолжить серию без поражений в чемпионате до четырех матчей, за этот период удалось набрать 10 очков.

На уровне кризиса в Шахтере и Динамо, на первые роли могут вырваться крепкие середняки, в их число точно входит Кривбасс. Пока слабо верится, что клуб способен бороться за чемпионство, но завершить сезон в зоне еврокубков реальная задача.

Личные встречи

У столичного клуба огромный перевес в очных противостояниях, если вспомнить прошлый сезон, киевляне выиграли обе очные встречи, 2:1 дома и 2:0 на выезде.

Прогноз

Исходя из турнирного положения, данную битву можно считать центральной в этом туре.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Динамо Киев – 1,46, ничья – 4,79, победа Кривбасса – 6,27.

Где-то по шаблону Динамо фаворит, хотя в таком состоянии киевлянам будет сложно обыграть воодушевленный Кривбасс. С котировками я не согласен, этим надо пользоваться, ставлю на успех гостей с форой +1 за 2,14.