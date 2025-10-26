26.10.2025 16:00 - : -
Украина. Вторая лига
Вторая лига. 15-й тур, 26 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 октября видеотрансляции матчей 15-го тура Второй лиги
26 октября состоятся три матча 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Вторая лига. 15-й тур, 26 октября 2025
- 13:15. «Скала 1911» – «Реал Фарма»
- 14:00. «Вильхивцы» – «Ужгород»
- 16:00. «Колос-2» – «Диназ»
