Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая лига. 15-й тур, 26 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Колос-2 Ковалевка
26.10.2025 16:00 - : -
Диназ
Украина. Вторая лига
26 октября 2025, 10:38
45
0

Вторая лига. 15-й тур, 26 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 октября видеотрансляции матчей 15-го тура Второй лиги

26 октября 2025, 10:38
45
0
Вторая лига. 15-й тур, 26 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Скала 1911

26 октября состоятся три матча 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 15-й тур, 26 октября 2025

  • 13:15. «Скала 1911» – «Реал Фарма»
  • 14:00. «Вильхивцы» – «Ужгород»
  • 16:00. «Колос-2» – «Диназ»

13:15. «Скала 1911» – «Реал Фарма»

14:00. «Вильхивцы» – «Ужгород»

16:00. «Колос-2» – «Диназ»

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
