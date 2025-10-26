Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диназ дал бой Колосу-2. Результаты матчей 15-го тура Второй лиги
Вторая лига
Колос-2 Ковалевка
26.10.2025 16:00 – FT 2 : 1
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
26 октября 2025, 18:46 | Обновлено 26 октября 2025, 19:09
50
0

Диназ дал бой Колосу-2. Результаты матчей 15-го тура Второй лиги

«Колос-2» лишь на последних минутах вырвал победу в матче с аутсайдером

26 октября 2025, 18:46 | Обновлено 26 октября 2025, 19:09
50
0
Диназ дал бой Колосу-2. Результаты матчей 15-го тура Второй лиги
ФК Колос-2

В воскресенье, 26 октября, во Второй лиге состоялись поединки 15-го тура. В игровую программу дня вошли три матча.

«Скала 1911» со счетом 3:0 обыграла одесский клуб «Реал Фарма». Теперь у команды из Стрыя 36 забитых мячей. Это лучший показатель среди всех команд Второй лиги.

«Колос-2» до 86-й минуты проигрывал «Диназу», игравшему в меньшинстве. Но затем игроки клуба из Ковалевки забили два мяча и вышли на первое место турнирной таблицы группы Б.

Вторая лига. 15-й тур, 26 октября

Скала 1911 – Реал Фарма – 3:0

Голы: Ралюченко, 16, Фесенко, 50, Фетько, 79

Вильхивцы – Ужгород – 1:1

Голы: Базаров, 78 – Минайленко, 63

Колос-2 – Диназ – 2:1

Голы: Кузик, 86, Канаев, 90+1 – Бобита, 62 (пенальти)

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Скала 1911 – Реал Фарма

Вильхивцы – Ужгород

Колос-2 – Диназ

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Канаев (Колос-2 Ковалевка).
87’
Игрок команды Диназ получает красную карточку.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузык (Колос-2 Ковалевка).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Артур Бобита (Диназ).
15’
Игрок команды Диназ получает красную карточку.
По теме:
Динамо – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ. Отличный ассист от Кабаева, и 3:0
ВИДЕО. Суматоха в штрафной Кривбасса. Караваев удвоил перевес Динамо
Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Скала 1911 Стрый Реал Фарма Одесса Вильхивцы Ужгород Колос-2 Ковалевка Диназ Вышгород
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Футбол | 26 октября 2025, 17:22 42
Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку

«Горняки» вспомнили вкус победы

ФОТО. Конфликт: Винисиус взбесился на Алонсо и не пожал руку после замены
Футбол | 26 октября 2025, 19:03 0
ФОТО. Конфликт: Винисиус взбесился на Алонсо и не пожал руку после замены
ФОТО. Конфликт: Винисиус взбесился на Алонсо и не пожал руку после замены

Наставник Реала заменил Вини на 72-й минуте матча против Барселоны

Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Бокс | 26.10.2025, 09:44
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26.10.2025, 05:17
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Футбол | 26.10.2025, 00:27
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 13
Футбол
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
25.10.2025, 05:05 3
Футбол
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
26.10.2025, 08:33 8
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 19
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем