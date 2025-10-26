Диназ дал бой Колосу-2. Результаты матчей 15-го тура Второй лиги
«Колос-2» лишь на последних минутах вырвал победу в матче с аутсайдером
В воскресенье, 26 октября, во Второй лиге состоялись поединки 15-го тура. В игровую программу дня вошли три матча.
«Скала 1911» со счетом 3:0 обыграла одесский клуб «Реал Фарма». Теперь у команды из Стрыя 36 забитых мячей. Это лучший показатель среди всех команд Второй лиги.
«Колос-2» до 86-й минуты проигрывал «Диназу», игравшему в меньшинстве. Но затем игроки клуба из Ковалевки забили два мяча и вышли на первое место турнирной таблицы группы Б.
Вторая лига. 15-й тур, 26 октября
Скала 1911 – Реал Фарма – 3:0
Голы: Ралюченко, 16, Фесенко, 50, Фетько, 79
Вильхивцы – Ужгород – 1:1
Голы: Базаров, 78 – Минайленко, 63
Колос-2 – Диназ – 2:1
Голы: Кузик, 86, Канаев, 90+1 – Бобита, 62 (пенальти)
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Скала 1911 – Реал Фарма
Вильхивцы – Ужгород
Колос-2 – Диназ
События матча
