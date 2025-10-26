Диназ дал бой Колосу-2. Результаты матчей 15-го тура Второй лиги

В воскресенье, 26 октября, во Второй лиге состоялись поединки 15-го тура. В игровую программу дня вошли три матча.

«Скала 1911» со счетом 3:0 обыграла одесский клуб «Реал Фарма». Теперь у команды из Стрыя 36 забитых мячей. Это лучший показатель среди всех команд Второй лиги.

«Колос-2» до 86-й минуты проигрывал «Диназу», игравшему в меньшинстве. Но затем игроки клуба из Ковалевки забили два мяча и вышли на первое место турнирной таблицы группы Б.

Вторая лига. 15-й тур, 26 октября

Скала 1911 – Реал Фарма – 3:0

Голы: Ралюченко, 16, Фесенко, 50, Фетько, 79

Вильхивцы – Ужгород – 1:1

Голы: Базаров, 78 – Минайленко, 63

Колос-2 – Диназ – 2:1

Голы: Кузик, 86, Канаев, 90+1 – Бобита, 62 (пенальти)

