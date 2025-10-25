Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
26.10.2025 16:00 - : -
Бёрнли
Англия
25 октября 2025, 20:19 | Обновлено 25 октября 2025, 20:24
Вулверхэмптон – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 26 октября в 16:00 по Киеву

Вулверхэмптон – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вулверхэмптон

В воскресенье, 26 октября состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Вулверхэмптон

Текущий сезон команда проводит поистине ужасно. После 8 туров Премьер-лиги клуб имеет 2 балла на счету и занимает последнее, 20 место турнирной таблицы. Расстояние до безопасной зоны сейчас составляет уже 5 очков. Однако руководство не выглядит взволнованным, ведь месяц назад даже продлило контракт с главным тренером Витором Перейрой еще на 3 года.

В Кубке английской лиги клуб смотрится лучше. «Вулвз» уже одолели «Вест Хэм» и «Эвертон» и квалифицировались в 1/8 финала, где сыграют с лондонским «Челси».

Бернли

У новичка чемпионата дела получше. В 8-х турах лиги «бордовые» получили 7 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 17-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета команду отделяет всего 2 балла.

В Кубке лиги «Бернли» не повезло – клуб покинул турнир еще на стадии 1/16 финала после поражения против «Кардиффа».

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы играли между собой трижды – 1 раз в Кубке лиги и 2 раза в рамках Премьер-лиги. 2 из этих поединков (1 в кубке и 1 в лиге) завершились победой «Вулверхэмптона», а еще в 1 состоялась ничья.

Интересные факты

  • «Вулверхэмптон» пропустил 16 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд. В «Бернли» меньше всего на 1 пропущен.
  • «Вулвз» отличились лишь 5 голами в текущем сезоне чемпионата – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Бернли» одержали всего 1 победу в последних 7 играх.

Возможные стартовые составы

Вулверхэмптон: Джонстон – Буэну, Крейчи, Буэно, Доэрти – Гомеш, Андре, Мунетси – Гомеш, Ларссон, Ариас

Бернли: Дубравка – Гартман, Эстев, Лоран, Туанзебе, Уокер – Энтони, Флорентину, Каллен, Чауна – Флемминг

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.73.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
