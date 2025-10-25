Вулверхэмптон – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 26 октября в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 26 октября состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 16:00.
Вулверхэмптон
Текущий сезон команда проводит поистине ужасно. После 8 туров Премьер-лиги клуб имеет 2 балла на счету и занимает последнее, 20 место турнирной таблицы. Расстояние до безопасной зоны сейчас составляет уже 5 очков. Однако руководство не выглядит взволнованным, ведь месяц назад даже продлило контракт с главным тренером Витором Перейрой еще на 3 года.
В Кубке английской лиги клуб смотрится лучше. «Вулвз» уже одолели «Вест Хэм» и «Эвертон» и квалифицировались в 1/8 финала, где сыграют с лондонским «Челси».
Бернли
У новичка чемпионата дела получше. В 8-х турах лиги «бордовые» получили 7 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 17-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета команду отделяет всего 2 балла.
В Кубке лиги «Бернли» не повезло – клуб покинул турнир еще на стадии 1/16 финала после поражения против «Кардиффа».
Личные встречи
Начиная с 2023 года, клубы играли между собой трижды – 1 раз в Кубке лиги и 2 раза в рамках Премьер-лиги. 2 из этих поединков (1 в кубке и 1 в лиге) завершились победой «Вулверхэмптона», а еще в 1 состоялась ничья.
Интересные факты
- «Вулверхэмптон» пропустил 16 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд. В «Бернли» меньше всего на 1 пропущен.
- «Вулвз» отличились лишь 5 голами в текущем сезоне чемпионата – самый плохой результат среди всех команд.
- «Бернли» одержали всего 1 победу в последних 7 играх.
Возможные стартовые составы
Вулверхэмптон: Джонстон – Буэну, Крейчи, Буэно, Доэрти – Гомеш, Андре, Мунетси – Гомеш, Ларссон, Ариас
Бернли: Дубравка – Гартман, Эстев, Лоран, Туанзебе, Уокер – Энтони, Флорентину, Каллен, Чауна – Флемминг
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.73.
