Без Зинченко. Борнмут обыграл Ноттингем Форест и вышел на второе место АПЛ

26 октября «Борнмут» оформил уверенную победу над «Ноттингем Форест» в девятом туре АПЛ.

«Вишни» на своей арене «Vitality Stadium» уверенно обыграли соперника, забив один мяч с углового – 2:0.

Вне состава «Ноттингем Форест» оказался украинец Александр Зинченко, который получил травму в матче Лиги Европы.

Благодаря этому матчу «Борнмут» сенсационно ворвался в топ чемпионата Англии, расположившись на второй позиции (18 баллов).«Ноттингем Форест» пока 18-й (пять очков).

АПЛ-2025/26. 9-й тур, 26 октября

«Борнмут» – «Ноттингем Форест» – 2:0

Голы: Тавернье, 25, Крупи, 40

«Вулверхэмптон» – «Бернли» – 2:3

Голы: Ларсен, 42 (пен.), Мунетси, 45+4 – Флемминг, 14, 30, Фостер, 90+5