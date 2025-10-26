Без Зинченко. Борнмут обыграл Ноттингем Форест и вышел на второе место АПЛ
«Лесрубы» не стали проблемой для «вишен» – 2:0
26 октября «Борнмут» оформил уверенную победу над «Ноттингем Форест» в девятом туре АПЛ.
«Вишни» на своей арене «Vitality Stadium» уверенно обыграли соперника, забив один мяч с углового – 2:0.
Вне состава «Ноттингем Форест» оказался украинец Александр Зинченко, который получил травму в матче Лиги Европы.
Благодаря этому матчу «Борнмут» сенсационно ворвался в топ чемпионата Англии, расположившись на второй позиции (18 баллов).«Ноттингем Форест» пока 18-й (пять очков).
АПЛ-2025/26. 9-й тур, 26 октября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест» – 2:0
Голы: Тавернье, 25, Крупи, 40
«Вулверхэмптон» – «Бернли» – 2:3
Голы: Ларсен, 42 (пен.), Мунетси, 45+4 – Флемминг, 14, 30, Фостер, 90+5
События матча
