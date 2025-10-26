Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без Зинченко. Борнмут обыграл Ноттингем Форест и вышел на второе место АПЛ
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
26.10.2025 16:00 – FT 2 : 3
Бёрнли
Англия
26 октября 2025, 18:17 | Обновлено 26 октября 2025, 18:59
169
1

Без Зинченко. Борнмут обыграл Ноттингем Форест и вышел на второе место АПЛ

«Лесрубы» не стали проблемой для «вишен» – 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября «Борнмут» оформил уверенную победу над «Ноттингем Форест» в девятом туре АПЛ.

«Вишни» на своей арене «Vitality Stadium» уверенно обыграли соперника, забив один мяч с углового – 2:0.

Вне состава «Ноттингем Форест» оказался украинец Александр Зинченко, который получил травму в матче Лиги Европы.

Благодаря этому матчу «Борнмут» сенсационно ворвался в топ чемпионата Англии, расположившись на второй позиции (18 баллов).«Ноттингем Форест» пока 18-й (пять очков).

АПЛ-2025/26. 9-й тур, 26 октября

«Борнмут» – «Ноттингем Форест» – 2:0

Голы: Тавернье, 25, Крупи, 40

«Вулверхэмптон» – «Бернли» – 2:3

Голы: Ларсен, 42 (пен.), Мунетси, 45+4 – Флемминг, 14, 30, Фостер, 90+5

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Лайл Фостер (Бёрнли), асcист Ханнибал Межбри.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Манетси (Вулверхэмптон), асcист Ладислав Крейчи.
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Зиан Флемминг (Бёрнли), асcист Квилиндсхи Хартман.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Зиан Флемминг (Бёрнли), асcист Квилиндсхи Хартман.
По теме:
Динамо – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ. Отличный ассист от Кабаева, и 3:0
ВИДЕО. Как Мбаппе не реализовал пенальти в матче Реал – Барселона
Борнмут Ноттингем Форест Вулверхэмптон Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Victor673256ua
Отже матч у Лізі Європи не був показником
Ответить
0
