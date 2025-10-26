Англия26 октября 2025, 16:55 | Обновлено 26 октября 2025, 16:57
363
0
ВИДЕО. Сухой лист в АПЛ: защитник Борнмута оформил гол из углового
Маркус Тавернье своим ударом вывел «Борнмут» вперед в матче с «Ноттингем Форестом»
26 октября 2025, 16:55 | Обновлено 26 октября 2025, 16:57
363
0
33-летний фланговый защитник «Борнмута» Маркус Тавернье, вероятно, забил самый красивый мяч в своей футбольной карьере.
Маркус отличился сухим листом, забив прямо с углового в домашнем матче против «Ноттингем Форест».
Защитник взял на себя ответственность выполнить подачу с углового на 25-й минуте, однако навес Тавернье уже через секунду превратился в гол.
Первый тайм между командами завершился уверенной победой «Борнмута» – 2:0.
ВИДЕО. Сухое лист в АПЛ: защитник Борнмута оформил гол из углового
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 октября 2025, 17:06 0
Фрагменты матча УПЛ
Бокс | 26 октября 2025, 09:44 10
Британец вызвал Александра на бой
Футбол | 26.10.2025, 15:10
Футбол | 26.10.2025, 09:12
Футбол | 26.10.2025, 08:55
Комментарии 0
Популярные новости
26.10.2025, 01:45 41
25.10.2025, 15:00 129
25.10.2025, 11:41 1
25.10.2025, 14:00 32
25.10.2025, 08:47 2
26.10.2025, 02:31
26.10.2025, 08:24 2
25.10.2025, 05:05 1