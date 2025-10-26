ВИДЕО. Сухой лист в АПЛ: защитник Борнмута оформил гол из углового

33-летний фланговый защитник «Борнмута» Маркус Тавернье, вероятно, забил самый красивый мяч в своей футбольной карьере.

Маркус отличился сухим листом, забив прямо с углового в домашнем матче против «Ноттингем Форест».

Защитник взял на себя ответственность выполнить подачу с углового на 25-й минуте, однако навес Тавернье уже через секунду превратился в гол.

Первый тайм между командами завершился уверенной победой «Борнмута» – 2:0.

ВИДЕО. Сухое лист в АПЛ: защитник Борнмута оформил гол из углового