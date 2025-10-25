В субботу, 25 октября, Карпаты принимают Рух во львовском дерби. Этот матч проходит в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные Владислава Лупашко больше владеют мячом, но без особо опасных моментов. Лучший момент в первом тайме имел гамбийский форвард Руха Фаал, но не попал в ворота.

В нынешнем сезоне УПЛ Карпаты занимают десятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных пунктов после девяти сыгранных матчей. Рух находится на 15 строчке с 6 баллами.

Карпаты – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)