Карпаты – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 16:28 |
Команды сыграют матч 10 тура УПЛ

ФК Рух.

В субботу, 25 октября, Карпаты принимают Рух во львовском дерби. Этот матч проходит в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные Владислава Лупашко больше владеют мячом, но без особо опасных моментов. Лучший момент в первом тайме имел гамбийский форвард Руха Фаал, но не попал в ворота.

В нынешнем сезоне УПЛ Карпаты занимают десятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных пунктов после девяти сыгранных матчей. Рух находится на 15 строчке с 6 баллами.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов
Олег Вахоцкий
