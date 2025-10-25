Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер разобрал Бублика. Определены пары 1/2 финала турнира ATP 500 в Вене
ATP
25 октября 2025, 06:57 |
90
0

Синнер разобрал Бублика. Определены пары 1/2 финала турнира ATP 500 в Вене

Янник прошел Александра и далее встретится с де Минауром, который одолел Берреттини

25 октября 2025, 06:57 |
90
0
Синнер разобрал Бублика. Определены пары 1/2 финала турнира ATP 500 в Вене
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

24 октября на турнире ATP 500 в Вене (Австрия) состоялись матчи 1/4 финала и были определены полуфинальные пары.

Вторая ракетка мира Янник Синнер в двух сетах уверенно разобрался с Александром Бубликом и далее поборется против Алекса де Минаура, который оказался сильнее Маттео Берреттини.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Синнер одержал 19-ю победу подряд на индуре и проведет 42-й полуфинал в карьере. Де Минаур стал первым теннисистом, который выиграл 40 матчей на харде в 2025 году. Для Алекса это будет 30-й полуфинал в карьере.

В еще одном полуфинальном противостоянии в Вене сойдутся Александр Зверев и Лоренцо Музетти. Зверев на отказе прошел Таллона Грикспора (травма спины), а Музетти выиграл у Корентена Муте. Зверев проведет 77-й полуфинальный матч, а Музетти – 22.

ATP 500 Вена. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Александр Бублик [8] – 6:4, 6:4
Алекс де Минаур [3] – Маттео Берреттини – 6:1, 7:6 (7:4)

Нижняя часть сетки

Корентен Муте – Лоренцо Музетти [4] – 3:6, 4:6
Таллон Грикспор – Александр Зверев [2] – WO., Зверев

ATP 500 Вена. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [3]
Лоренцо Музетти [4] – Александр Зверев [2]

По теме:
ATP 1000 Париж. Жеребьевка последнего Мастерса: кто у Алькараса и Синнера?
Определена половина участников Итогового турнира ATP 2025
Первые два сеяных вылетели. Известны четвертьфиналисты пятисотника в Базеле
ATP Вена Янник Синнер Александр Бублик Алекс де Минаур Маттео Берреттини Корентен Муте Лоренцо Музетти Таллон Грикспор Александр Зверев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24 октября 2025, 22:59 15
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента

Украинский форвард намерен сменить клуб

Олейникова одолела четвертую сеяную и вышла в полуфинал WTA 125 в Бразилии
Теннис | 25 октября 2025, 05:47 0
Олейникова одолела четвертую сеяную и вышла в полуфинал WTA 125 в Бразилии
Олейникова одолела четвертую сеяную и вышла в полуфинал WTA 125 в Бразилии

Александра во Флорианополисе за 2.5 часа на двух тай-брейках справилась с Панной Удварди

Леоненко назвал футболиста, из-за которого Динамо потерпело позор в Турции
Футбол | 24.10.2025, 23:22
Леоненко назвал футболиста, из-за которого Динамо потерпело позор в Турции
Леоненко назвал футболиста, из-за которого Динамо потерпело позор в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Футбол | 24.10.2025, 09:09
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 24.10.2025, 21:05
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
24.10.2025, 12:38
Футбол
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
24.10.2025, 05:44 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем