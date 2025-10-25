Синнер разобрал Бублика. Определены пары 1/2 финала турнира ATP 500 в Вене

24 октября на турнире ATP 500 в Вене (Австрия) состоялись матчи 1/4 финала и были определены полуфинальные пары.

Вторая ракетка мира Янник Синнер в двух сетах уверенно разобрался с Александром Бубликом и далее поборется против Алекса де Минаура, который оказался сильнее Маттео Берреттини.

Синнер одержал 19-ю победу подряд на индуре и проведет 42-й полуфинал в карьере. Де Минаур стал первым теннисистом, который выиграл 40 матчей на харде в 2025 году. Для Алекса это будет 30-й полуфинал в карьере.

В еще одном полуфинальном противостоянии в Вене сойдутся Александр Зверев и Лоренцо Музетти. Зверев на отказе прошел Таллона Грикспора (травма спины), а Музетти выиграл у Корентена Муте. Зверев проведет 77-й полуфинальный матч, а Музетти – 22.

ATP 500 Вена. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Александр Бублик [8] – 6:4, 6:4

Алекс де Минаур [3] – Маттео Берреттини – 6:1, 7:6 (7:4)

Нижняя часть сетки

Корентен Муте – Лоренцо Музетти [4] – 3:6, 4:6

Таллон Грикспор – Александр Зверев [2] – WO., Зверев

ATP 500 Вена. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [3]

Лоренцо Музетти [4] – Александр Зверев [2]