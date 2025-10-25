25 октября три украинские теннисистки сыграют в полуфиналах турниров ITF

25 октября три украинские теннисистки – Катарина Завацкая (WTA 407), Вероника Подрез (WTA 427) и Мария Лазаренко – проведут полуфинальные матчи на турнирах ITF.

Завацкая поборется за выход в решающий поединок 35-тысячника в китайском городе Цяньдаоху. Катарина прошла в третий полуфинал соревнований категории ITF в сезоне и в первый на харде с октября 2022 года. Ориентировочно в 07:00 по Киеву Завацкая начнет встречу с 1018-й ракеткой мира Е Шию.

Подрез проводит успешную неделю на 75-тысячнике в Пуатье. Франция. Вероника впервые в карьере вышла в полуфинал соревнований категории ITF W75. Всего для Подрез это будет шестой полуфинал на уровне ITF в этом сезоне и 13-й в карьере. Ее соперницей будет американка Клерви Нгуну (16:30), которая занимает 178-е место в рейтинге WTA.

Лазаренко впервые сыграет в полуфинале турнира ITF на кортах Монастиря, Тунис. Борьбу на 15-тысячнике 16-летняя украинка продолжит матчем против представительницы Франции Дюн Вессо (WTA 850) – 10:30.

Путь Завацкой на турнире ITF W35 в Цяньдаоху:

1/16 финала: Катарина Завацкая [8] – Рэнь Юфэй – 7:5, 4:6, 6:3

1/8 финала: Катарина Завацкая [8] – Гуо Мейцы – 7:5, 7:5

1/4 финала: Катарина Завацкая [8] – Шао Юшань [WC] – 6:3, 7:5

1/2 финала: Катарина Завацкая [8] – Е Шию [WC]

Путь Подрез на турнире ITF W75 в Пуатье:

1/16 финала: Вероника Подрез – Седа Басийяр [WC] – 6:1, 6:2

1/8 финала: Вероника Подрез – Миа Ристич [4] – 6:4, 3:6, 7:5

1/4 финала: Вероника Подрез – Вендула Вальдманнова – 6:4, 6:4

1/2 финала: Вероника Подрез – Клерви Нгуну [1]

Путь Лазаренко на турнире ITF W15 в Монастире:

1/16 финала: Мария Лазаренко – Милана Масленкова – 7:5, 6:2

1/8 финала: Мария Лазаренко – Луна Зоппас [7] – 3:6, 6:3, 6:2

1/4 финала: Мария Лазаренко – Кайо Нишимура [2] – 6:2, 6:1

1/2 финала: Мария Лазаренко – Дюн Вессо

В субботу свои полуфиналы из представительниц Украины также проведут Надежда Киченок и Александра Олейникова. Надежда сыграет в полуфинале парного разряда WTA 250 в Гуанчжоу вместе с Александрой Эалой против тандема Катажина Питер / Джанис Тджен, а Олейникова поборется за выход в финал соревнований WTA 125 во Флорианополисе.