Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова одолела четвертую сеяную и вышла в полуфинал WTA 125 в Бразилии
WTA
25 октября 2025, 05:47 | Обновлено 25 октября 2025, 05:48
73
0

Олейникова одолела четвертую сеяную и вышла в полуфинал WTA 125 в Бразилии

Александра во Флорианополисе за 2.5 часа на двух тай-брейках справилась с Панной Удварди

25 октября 2025, 05:47 | Обновлено 25 октября 2025, 05:48
73
0
Олейникова одолела четвертую сеяную и вышла в полуфинал WTA 125 в Бразилии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 125 во Флорианополисе (Бразилия).

В третьем раунде украинка в двух сетах одолела представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA 110), выиграв два тай-брейка за 2 часа и 36 минут.

WTA 125 Флорианополис. Грунт, 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) [8] – Панна Удварди (Венгрия) [4] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Олейникова провела первое очное противостояние против Удварди.

Во Флорианополисе Александра также успела переиграть аргентинок Луизину Джованнини и Хулию Риеру. Следующей оппоненткой Олейниковой будет пятая сеяная Юлия Грабер (Австрия, WTA 109).

Олейникова в третий раз в карьере сыграет в полуфинале соревнований категории WTA 125 и поборется за второй финал. В сентябре Александра завоевала трофей турнира WTA 125 в Толентино.

По теме:
Александра Олейникова – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Бразилии
Александра Олейникова – Хулия Риера. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
WTA Флорианополис Александра Олейникова Панна Удварди
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24 октября 2025, 06:23 14
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?

Вечером 23 октября прошли матчи 2-го тура Лиги конференций

ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
Футбол | 24 октября 2025, 23:09 4
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины

Йошко Гвардиола теперь называют «королем скромности»...

ATP 1000 Париж. Жеребьевка последнего Мастерса: кто у Алькараса и Синнера?
Теннис | 24.10.2025, 21:46
ATP 1000 Париж. Жеребьевка последнего Мастерса: кто у Алькараса и Синнера?
ATP 1000 Париж. Жеребьевка последнего Мастерса: кто у Алькараса и Синнера?
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Бокс | 24.10.2025, 06:22
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 24.10.2025, 12:38
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
24.10.2025, 05:44 3
Бокс
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем