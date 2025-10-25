Олейникова одолела четвертую сеяную и вышла в полуфинал WTA 125 в Бразилии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 125 во Флорианополисе (Бразилия).

В третьем раунде украинка в двух сетах одолела представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA 110), выиграв два тай-брейка за 2 часа и 36 минут.

WTA 125 Флорианополис. Грунт, 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) [8] – Панна Удварди (Венгрия) [4] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Олейникова провела первое очное противостояние против Удварди.

Во Флорианополисе Александра также успела переиграть аргентинок Луизину Джованнини и Хулию Риеру. Следующей оппоненткой Олейниковой будет пятая сеяная Юлия Грабер (Австрия, WTA 109).

Олейникова в третий раз в карьере сыграет в полуфинале соревнований категории WTA 125 и поборется за второй финал. В сентябре Александра завоевала трофей турнира WTA 125 в Толентино.