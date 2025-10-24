Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киченок и Эала вышли в полуфинал турнира в Гуанчжоу, наказав «нейтралок»
WTA
24 октября 2025, 09:51
145
2

Киченок и Эала вышли в полуфинал турнира в Гуанчжоу, наказав «нейтралок»

Надежда и Александра в двух сетах переиграли тандем П. Кудерметова / Рахимова

24 октября 2025, 09:51
145
2 Comments
Киченок и Эала вышли в полуфинал турнира в Гуанчжоу, наказав «нейтралок»
Instagram. Александра Эала и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в полуфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Гуанжочу, Китай.

Во втором раунде украинка и ее напарница Александра Эала (Филиппины) в двух сетах разобрались с «нейтральным» тандемом Полина Кудерметова / Камилла Рахимова за 1 час и 18 минут.

WTA 250 Гуанчжоу. Пары. Хард, 1/4 финала

Александра Эала (Филиппины) / Надежда Киченок (Украина) – Полина Кудерметова / Камилла Рахимова – 6:3, 7:5

Киченок и Эала проводят первые совместные соревнования. На старте Гуанжочу они одолели пару Эмили Эпплтон / Тан Цяньхуэй.

Надежда вышла в пятый полуфинал на уровне Тура в 2025 году и поборется за четвертый финал.

Следующими соперницами Киченок и Эалы будут победительницы противостояния Куинн Глисон / Елена Приданкина – Катажина Питер / Джанис Тджен.

Надежда Киченок Александра Эала Полина Кудерметова Камилла Рахимова WTA Гуанчжоу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 2
C.Пеклов
Молодці!Хто там лідер дуету?
