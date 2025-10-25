Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.10.2025 17:00 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 октября 2025, 14:25 |
178
0

Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 25 октября в 17:00 по Киеву

25 октября 2025, 14:25 |
178
0
Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ньюкасл

В субботу, 25 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ньюкасл

Очень сомнительные результаты показывает коллектив в текущем сезоне чемпионата. За 8 игр Премьер-лиги «Ньюкаслу» удалось набрать лишь 9 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют ему занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 4 зачетных пункта, а вот отрыв до топ-5 – 5 очков. В Кубке английской лиги «сороки» прошли «Брэдфорд» и квалифицировались в 1/8 финала, где скоро сыграют против «Тоттенгема».

В Лиге чемпионов дела коллектива складываются получше. Несмотря на поражение против «Барселоны» в 1-м туре турнира, впоследствии «Ньюкасл» смог разгромить 0:4 «Юнион Сен-Жилуаз» и 3:0 «Бенфику».

Фулхэм

Результаты «дачников» в Премьер-лиге немного хуже. После 8 туров команда имеет на счету 8 очков и занимает 15 место, опережая зону вылета на 3 балла. В частности, причиной таких результатов является довольно сложный календарь – все поражения команды произошли против «Арсенала», «Челси», «Астон Виллы» и «Борнмута».

В Кубке английской лиги «Фулхэм» прошел «Бристоль» и «Кембридж» и так же квалифицировался в 1/8 финала.
На этом этапе команду будет ждать поединок против «Викома».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет на «Ньюкасл». За это время клуб одержал 3 победы, а «Фулхэм» смог выиграть в 2-х играх (причем дважды в Премьер-лиге в прошлом сезоне).

Интересные факты

  • «Фулхэм» не одержал ни одной победы в последних 4-х выездных играх.
  • «Ньюкасл» забил 7 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд вне зоны вылета.
  • «Фулхэм» проиграл в каждом из последних 3-х поединков.

Возможные стартовые составы

Ньюкасл: Поуп – Бьорн, Ботман, Тчау, Триппьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Гордон, Вольтемаде, Эланга

Фулхэм: Лено – Сессеньсйон, Бесси, Диоп, Кастань – Берге, Смит-Роу – Ивоби, Кинг, Траоре – Хименес

Прогноз

Я поставлю на победу «Ньюкасла» с коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
25 октября 2025 -
17:00
Фулхэм
Победа Ньюкасла 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Валенсия – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ньюкасл Фулхэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25 октября 2025, 08:47 2
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»

Тренер – о сложной ситуации во время войны

ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Футбол | 24 октября 2025, 22:11 5
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»

У «Шахтера» есть претензии к «Лиону» и «Тоттенхэму»

Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Футбол | 25.10.2025, 14:00
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Леоненко обратился к Караваеву после поражения Динамо в Турции
Футбол | 25.10.2025, 06:22
Леоненко обратился к Караваеву после поражения Динамо в Турции
Леоненко обратился к Караваеву после поражения Динамо в Турции
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Футбол | 24.10.2025, 14:24
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем