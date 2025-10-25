В субботу, 25 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ньюкасл

Очень сомнительные результаты показывает коллектив в текущем сезоне чемпионата. За 8 игр Премьер-лиги «Ньюкаслу» удалось набрать лишь 9 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют ему занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 4 зачетных пункта, а вот отрыв до топ-5 – 5 очков. В Кубке английской лиги «сороки» прошли «Брэдфорд» и квалифицировались в 1/8 финала, где скоро сыграют против «Тоттенгема».

В Лиге чемпионов дела коллектива складываются получше. Несмотря на поражение против «Барселоны» в 1-м туре турнира, впоследствии «Ньюкасл» смог разгромить 0:4 «Юнион Сен-Жилуаз» и 3:0 «Бенфику».

Фулхэм

Результаты «дачников» в Премьер-лиге немного хуже. После 8 туров команда имеет на счету 8 очков и занимает 15 место, опережая зону вылета на 3 балла. В частности, причиной таких результатов является довольно сложный календарь – все поражения команды произошли против «Арсенала», «Челси», «Астон Виллы» и «Борнмута».

В Кубке английской лиги «Фулхэм» прошел «Бристоль» и «Кембридж» и так же квалифицировался в 1/8 финала.

На этом этапе команду будет ждать поединок против «Викома».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет на «Ньюкасл». За это время клуб одержал 3 победы, а «Фулхэм» смог выиграть в 2-х играх (причем дважды в Премьер-лиге в прошлом сезоне).

Интересные факты

«Фулхэм» не одержал ни одной победы в последних 4-х выездных играх.

«Ньюкасл» забил 7 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд вне зоны вылета.

«Фулхэм» проиграл в каждом из последних 3-х поединков.

Возможные стартовые составы

Ньюкасл: Поуп – Бьорн, Ботман, Тчау, Триппьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Гордон, Вольтемаде, Эланга

Фулхэм: Лено – Сессеньсйон, Бесси, Диоп, Кастань – Берге, Смит-Роу – Ивоби, Кинг, Траоре – Хименес

Прогноз

Я поставлю на победу «Ньюкасла» с коэффициентом 1.65.