Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 25 октября в 17:00 по Киеву
В субботу, 25 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Ньюкасл
Очень сомнительные результаты показывает коллектив в текущем сезоне чемпионата. За 8 игр Премьер-лиги «Ньюкаслу» удалось набрать лишь 9 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют ему занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 4 зачетных пункта, а вот отрыв до топ-5 – 5 очков. В Кубке английской лиги «сороки» прошли «Брэдфорд» и квалифицировались в 1/8 финала, где скоро сыграют против «Тоттенгема».
В Лиге чемпионов дела коллектива складываются получше. Несмотря на поражение против «Барселоны» в 1-м туре турнира, впоследствии «Ньюкасл» смог разгромить 0:4 «Юнион Сен-Жилуаз» и 3:0 «Бенфику».
Фулхэм
Результаты «дачников» в Премьер-лиге немного хуже. После 8 туров команда имеет на счету 8 очков и занимает 15 место, опережая зону вылета на 3 балла. В частности, причиной таких результатов является довольно сложный календарь – все поражения команды произошли против «Арсенала», «Челси», «Астон Виллы» и «Борнмута».
В Кубке английской лиги «Фулхэм» прошел «Бристоль» и «Кембридж» и так же квалифицировался в 1/8 финала.
На этом этапе команду будет ждать поединок против «Викома».
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет на «Ньюкасл». За это время клуб одержал 3 победы, а «Фулхэм» смог выиграть в 2-х играх (причем дважды в Премьер-лиге в прошлом сезоне).
Интересные факты
- «Фулхэм» не одержал ни одной победы в последних 4-х выездных играх.
- «Ньюкасл» забил 7 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд вне зоны вылета.
- «Фулхэм» проиграл в каждом из последних 3-х поединков.
Возможные стартовые составы
Ньюкасл: Поуп – Бьорн, Ботман, Тчау, Триппьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Гордон, Вольтемаде, Эланга
Фулхэм: Лено – Сессеньсйон, Бесси, Диоп, Кастань – Берге, Смит-Роу – Ивоби, Кинг, Траоре – Хименес
Прогноз
Я поставлю на победу «Ньюкасла» с коэффициентом 1.65.
17:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о сложной ситуации во время войны
У «Шахтера» есть претензии к «Лиону» и «Тоттенхэму»