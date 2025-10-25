Все решил гол в концовке. Ньюкасл сыграл с Фулхэмом в АПЛ
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1
В субботу, 25 октября, состоялся матч девятого тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом».
Встречу принимал стадион «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Хозяева вышли веред уже на 18-й минуте встречи благодаря голу Мерфи, на что во второй 45-минутке точным ударом ответил Саша Лукич. На 90-й минуте встречи победный мяч «сорок» забили Бруно Гимараеш.
«Ньюкасл» с 12 баллами после девяти туров идут на 11-м месте. «Фулхэм» набрал восемь очков и расположился на 16-й позиции.
Английская Премьер-лига. 9-й тур
Ньюкасл – Фулхэм – 2:1
Голы: Мерфи, 18, Гимараеш, 90 – Лукич, 56
