Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.10.2025 17:00 – FT 2 : 1
Фулхэм
Англия
Все решил гол в концовке. Ньюкасл сыграл с Фулхэмом в АПЛ

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл

В субботу, 25 октября, состоялся матч девятого тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом».

Встречу принимал стадион «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева вышли веред уже на 18-й минуте встречи благодаря голу Мерфи, на что во второй 45-минутке точным ударом ответил Саша Лукич. На 90-й минуте встречи победный мяч «сорок» забили Бруно Гимараеш.

«Ньюкасл» с 12 баллами после девяти туров идут на 11-м месте. «Фулхэм» набрал восемь очков и расположился на 16-й позиции.

Английская Премьер-лига. 9-й тур

Ньюкасл – Фулхэм – 2:1

Голы: Мерфи, 18, Гимараеш, 90 – Лукич, 56

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Названа оценка Таловерова за первый матч в Англии за 2 месяца
Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге
Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
Ньюкасл Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джейкоб Мерфи Бруно Гимараеш
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
