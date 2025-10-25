Все решил гол в концовке. Ньюкасл сыграл с Фулхэмом в АПЛ

В субботу, 25 октября, состоялся матч девятого тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом».

Встречу принимал стадион «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева вышли веред уже на 18-й минуте встречи благодаря голу Мерфи, на что во второй 45-минутке точным ударом ответил Саша Лукич. На 90-й минуте встречи победный мяч «сорок» забили Бруно Гимараеш.

«Ньюкасл» с 12 баллами после девяти туров идут на 11-м месте. «Фулхэм» набрал восемь очков и расположился на 16-й позиции.

Английская Премьер-лига. 9-й тур

Ньюкасл – Фулхэм – 2:1

Голы: Мерфи, 18, Гимараеш, 90 – Лукич, 56

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.