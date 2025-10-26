Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Фулхэм – 2:1. Победный мяч на 90-й минуте. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.10.2025 17:00 – FT 2 : 1
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 октября 2025, 13:53 | Обновлено 26 октября 2025, 13:59
44
0

Ньюкасл – Фулхэм – 2:1. Победный мяч на 90-й минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор 9-го тура АПЛ

26 октября 2025, 13:53 | Обновлено 26 октября 2025, 13:59
44
0
Ньюкасл – Фулхэм – 2:1. Победный мяч на 90-й минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 октября прошел матч 9-го тура Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл на стадионе Сент-Джеймс Парк одержал драматичную победу над Фулхэмом (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Эдди Хау открыла счет на 18-й минуте, когда Джейкоб Мерфи реализовал преимущество сорока. В начале второго тайма гости сравняли благодаря точному удару Саши Лукича.

Поединок шел к ничьей, однако в конце встречи хозяева снова склонили чашу весов в свою пользу. На 90-й минуте Бруно Гимараеш забил победный мяч и принес «Ньюкаслу» три очка.

АПЛ. 9-й тур, 25 октября 2025

Ньюкасл – Фулхэм – 2:1

Голы: Джейкоб Мерфи, 18, Бруно Гимараеш, 90 – Саша Лукич, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Саша Лукич (Фулхэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
По теме:
Полтава – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Словакия – Украина – 1:2. Товарищеский матч. Видео голов и обзор матча
Ньюкасл Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Бруно Гимараеш Джейкоб Мерфи Ньюкасл - Фулхэм
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Бокс | 26 октября 2025, 09:44 7
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером

Британец вызвал Александра на бой

Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 26 октября 2025, 13:45 0
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Встреча состоится 26 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Бокс | 26.10.2025, 02:26
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.10.2025, 12:00
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Бокс | 25.10.2025, 20:30
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 14
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 25
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем