Вечером 25 октября прошел матч 9-го тура Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл на стадионе Сент-Джеймс Парк одержал драматичную победу над Фулхэмом (2:1).

Команда Эдди Хау открыла счет на 18-й минуте, когда Джейкоб Мерфи реализовал преимущество сорока. В начале второго тайма гости сравняли благодаря точному удару Саши Лукича.

Поединок шел к ничьей, однако в конце встречи хозяева снова склонили чашу весов в свою пользу. На 90-й минуте Бруно Гимараеш забил победный мяч и принес «Ньюкаслу» три очка.

АПЛ. 9-й тур, 25 октября 2025

Ньюкасл – Фулхэм – 2:1

Голы: Джейкоб Мерфи, 18, Бруно Гимараеш, 90 – Саша Лукич, 56

Видео голов и обзор матча