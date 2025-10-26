Ньюкасл – Фулхэм – 2:1. Победный мяч на 90-й минуте. Видео голов и обзор
Вечером 25 октября прошел матч 9-го тура Английской Премьер-лиги.
Ньюкасл на стадионе Сент-Джеймс Парк одержал драматичную победу над Фулхэмом (2:1).
Команда Эдди Хау открыла счет на 18-й минуте, когда Джейкоб Мерфи реализовал преимущество сорока. В начале второго тайма гости сравняли благодаря точному удару Саши Лукича.
Поединок шел к ничьей, однако в конце встречи хозяева снова склонили чашу весов в свою пользу. На 90-й минуте Бруно Гимараеш забил победный мяч и принес «Ньюкаслу» три очка.
АПЛ. 9-й тур, 25 октября 2025
Ньюкасл – Фулхэм – 2:1
Голы: Джейкоб Мерфи, 18, Бруно Гимараеш, 90 – Саша Лукич, 56
