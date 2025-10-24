Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буковина – ЮКСА – 4:1. Продолжение победной серии. Видео голов и обзор
Первая лига
Буковина
24.10.2025 14:00 – FT 4 : 1
ЮКСА
Украина. Первая лига
24 октября 2025, 18:47 |
Буковина – ЮКСА – 4:1. Продолжение победной серии. Видео голов и обзор

Команда Сергея Шищенко выиграла одиннадцатый матч чемпионата подряд

ФК Буковина

В матче 13-го тура Первой лиги «Буковина» принимала ФК ЮКСА. Встреча завершилась победой команды Сергея Шищенко со счетом 4:1.

«Буковина» вышла вперед на 17-й минуте поединка. Евгений Подлепенец с линии штрафной пробил под правую штангу.

Второй гол хозяева забили в конце первого тайма. Олег Кожушко на 44-й минуте замкнул прострел с правого фланга.

ЮКСА не опустила руки и на 56-й минуте сократила отставание в счете. Вава реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

На 88-й минуте Андрей Андрейчук замкнул подачу с фланга и сделал счет 3:1. А в компенсированное время защитник ФК ЮКСА Назар Балаба отправил мяч в свои ворота.

Первая лига. 13-й тур, 24 октября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – ЮКСА Тарасовка – 4:1

Голы: Подлепенец, 17, Кожушко, 44, Андрейчук, 88, Балаба, 90+4 (автогол) – Вава, 56

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Andriy Andreychuk (Буковина).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Andriy Andreychuk (Буковина).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Vava Guerreiro (ЮКСА).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Буковина).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Буковина).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Олег Кожушко Евгений Подлепенец Андрей Андрейчук ЮКСА Тарасовка Вава (Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди)
