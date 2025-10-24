Буковина – ЮКСА – 4:1. Продолжение победной серии. Видео голов и обзор

В матче 13-го тура Первой лиги «Буковина» принимала ФК ЮКСА. Встреча завершилась победой команды Сергея Шищенко со счетом 4:1.

«Буковина» вышла вперед на 17-й минуте поединка. Евгений Подлепенец с линии штрафной пробил под правую штангу.

Второй гол хозяева забили в конце первого тайма. Олег Кожушко на 44-й минуте замкнул прострел с правого фланга.

ЮКСА не опустила руки и на 56-й минуте сократила отставание в счете. Вава реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

На 88-й минуте Андрей Андрейчук замкнул подачу с фланга и сделал счет 3:1. А в компенсированное время защитник ФК ЮКСА Назар Балаба отправил мяч в свои ворота.

Первая лига. 13-й тур, 24 октября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – ЮКСА Тарасовка – 4:1

Голы: Подлепенец, 17, Кожушко, 44, Андрейчук, 88, Балаба, 90+4 (автогол) – Вава, 56

