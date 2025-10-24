24.10.2025 12:00 - : -
Первая лига. 13-й тур. 24 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 октября видеотрансляцию матчей 13-го тура Первой лиги
24 октября проходят матчи 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 13-й тур, 24 октября 2025
- 12:00. Чернигов – Металлург Запорожье
- 14:00. Буковина Черновцы – ЮКСА Тарасовка
- 16:30. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий
Турнирная таблица
