Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. 13-й тур. 24 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Чернигов
24.10.2025 12:00 - : -
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 октября 2025, 14:00 |
255
0

Первая лига. 13-й тур. 24 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 октября видеотрансляцию матчей 13-го тура Первой лиги

24 октября 2025, 14:00 |
255
0
Первая лига. 13-й тур. 24 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чернигов

24 октября проходят матчи 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 13-й тур, 24 октября 2025

  • 12:00. Чернигов – Металлург Запорожье
  • 14:00. Буковина Черновцы – ЮКСА Тарасовка
  • 16:30. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий

Турнирная таблица

12:00. Чернигов – Металлург Запорожье

14:00. Буковина Черновцы – ЮКСА Тарасовка

16:30. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий

По теме:
Первая лига. Матч Чернигова с запорожским Металлургом перенесен
Вторая лига. 15-й тур. 24 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Обнародованы стартовые составы на матч Александрия – Эпицентр
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка Буковина Черновцы Металлург Запорожье Чернигов Нива Тернополь Подолье Хмельницкий
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Футбол | 24 октября 2025, 12:21 35
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?

Валерий Василенко – о трясине, поглотившей наш клубный футбол 

Экс-игрок Шахтера: «В Польше Туран думал уже о матче против Динамо»
Футбол | 24 октября 2025, 14:06 1
Экс-игрок Шахтера: «В Польше Туран думал уже о матче против Динамо»
Экс-игрок Шахтера: «В Польше Туран думал уже о матче против Динамо»

Пока у «Шахтера» не длинная скамья запасных

Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Футбол | 24.10.2025, 07:02
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24.10.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
Футбол | 23.10.2025, 20:38
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 4
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем