Первая лига. 13-й тур. 24 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 октября проходят матчи 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 13-й тур, 24 октября 2025

12:00. Чернигов – Металлург Запорожье

14:00. Буковина Черновцы – ЮКСА Тарасовка

16:30. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий

