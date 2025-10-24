Обыграна ЮКСА. Буковина продолжает победное шествие в Первой лиге

В пятницу, 24 октября, в поединке 13-го тура Первой лиги «Буковина» на своем поле принимала ФК ЮКСА. Матч завершился победой команды хозяев со счетом 4:1.

«Буковина» открыла счет на 17-й минуте поединка. Евгений Подлепенец с линии штрафной пробил под правую штангу.

Второй мяч хозяева забили перед перерывом. На 44-й минуте Олег Кожушко замкнул прострел с правого фланга.

ЮКСА не сдалась и на 56-й минуте сократила отставание в счете. Автором гола стал Вава, реализовав пенальти.

Гости намеревались избежать поражения. Однако на 88-й минуте Андрей Андрейчук замкнул подачу с фланга и сделал счет 3:1. А в компенсированное время защитник ФК ЮКСА Назар Балаба отправил мяч в свои ворота.

«Буковина» удержала победу, которая стала для команды Сергея Шищенко 11-й подряд.

Первая лига. 13-й тур, 24 октября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – ЮКСА Тарасовка – 4:1

Голы: Подлепенец, 17, Кожушко, 44, Андрейчук, 88, Балаба, 90+4 (автогол) – Вава, 56

