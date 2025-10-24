Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обыграна ЮКСА. Буковина продолжает победное шествие в Первой лиге
Первая лига
Буковина
24.10.2025 14:00 – FT 4 : 1
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 октября 2025, 16:06 | Обновлено 24 октября 2025, 16:42
365
0

Обыграна ЮКСА. Буковина продолжает победное шествие в Первой лиге

Победная серия команды Сергея Шищенко увеличилась до одиннадцати матчей

24 октября 2025, 16:06 | Обновлено 24 октября 2025, 16:42
365
0
Обыграна ЮКСА. Буковина продолжает победное шествие в Первой лиге
ФК Буковина

В пятницу, 24 октября, в поединке 13-го тура Первой лиги «Буковина» на своем поле принимала ФК ЮКСА. Матч завершился победой команды хозяев со счетом 4:1.

«Буковина» открыла счет на 17-й минуте поединка. Евгений Подлепенец с линии штрафной пробил под правую штангу.

Второй мяч хозяева забили перед перерывом. На 44-й минуте Олег Кожушко замкнул прострел с правого фланга.

ЮКСА не сдалась и на 56-й минуте сократила отставание в счете. Автором гола стал Вава, реализовав пенальти.

Гости намеревались избежать поражения. Однако на 88-й минуте Андрей Андрейчук замкнул подачу с фланга и сделал счет 3:1. А в компенсированное время защитник ФК ЮКСА Назар Балаба отправил мяч в свои ворота.

«Буковина» удержала победу, которая стала для команды Сергея Шищенко 11-й подряд.

Первая лига. 13-й тур, 24 октября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – ЮКСА Тарасовка – 4:1

Голы: Подлепенец, 17, Кожушко, 44, Андрейчук, 88, Балаба, 90+4 (автогол) – Вава, 56

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Andriy Andreychuk (Буковина).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Andriy Andreychuk (Буковина).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Vava Guerreiro (ЮКСА).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Буковина).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Буковина).
По теме:
Названы стартовые составы на матч УПЛ между Вересом и Зарей
Игрок Кривбаса получил вызов в европейскую сборную
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка Андрей Андрейчук Евгений Подлепенец Олег Кожушко Вава (Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер
Футбол | 24 октября 2025, 15:26 3
350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер
350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер

Ламин Ямаль может перебраться в французский гранд

САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Футбол | 24 октября 2025, 08:11 13
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»

Йожеф считает наставника киевлян слишком мягким

Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Футбол | 23.10.2025, 21:43
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
В Италии оценили игру Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы
Футбол | 24.10.2025, 09:27
В Италии оценили игру Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы
В Италии оценили игру Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 238
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 2
Бокс
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем