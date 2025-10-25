Сергей ШИЩЕНКО: «Мы полностью доминировали на поле»

В поединке 13-го тура Первой лиги «Буковина» на своем поле со счетом 4:1 обыграла ФК ЮКСА. Наставник «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал результат матча, а также поделился ожиданиями от кубкового противостояния с тернопольской «Нивой».

– Несмотря на дождь и будний день, поддержка болельщиков была достаточно ощутима на стадионе. И «Буковина» одержала очередную победу с уверенным счетом. Каким будет ваш комментарий по итогам матча?

– Конечно, очень спасибо болельщикам за поддержку, которая была сегодня на стадионе в такую ​​погоду. Это очень важно для нас, потому что мы знаем, для кого играем. И считаю, что это заслуженная победа, ведь мы контролировали игру и были сильнее во всех аспектах. ЮКСА – едва ли не единственная команда за весь сезон, которая почти ничего не создала у наших ворот. Бразильцы технически контролировали мяч в отдельных эпизодах, но агрессии в их действиях не было. Мы пропустили необязательный пенальти, но полностью доминировали на поле. Я доволен действиями всей команды. Пенальти в наши ворота был необязательным, но мы полностью контролировали игру и заслуженно победили.

– Повлияли ли погодные условия на план построения игры?

– Нет, это, как говорится, «футбольная погода». Она даже помогает играть быстрее – мяч двигается динамичнее. Ребятам было комфортно, потому никаких корректив не вносили. Мы действовали по своему плану. Игроки прекрасно понимают, что делать на поле – как реагировать на перестройку соперника, как строить атаки. В перерыве только произвели минимальные тактические изменения, показали моменты первого тайма. Да, второй тайм получился менее агрессивным, чем первый, но у нас были хорошие моменты, быстрые переходы.

– Замена Олега Кожушко после первого тайма – это прицел на Кубок или вынужденное решение из-за повреждения?

– У него небольшая травма, был удар в голеностоп, было рассечение. Мы не стали рисковать – сняли его, чтобы не усугубить повреждения. Ситуация нам разрешала его заменить. Надеюсь, ничего серьезного, поэтому он сможет сыграть с «Нивой».

– Как оцените вклад вышедших на замену игроков и психологический эффект от 11-й победы подряд?

– Да, я в каждом матче доволен ребятами, которые выходят со скамьи для запасных. Они углубляют игру, добавляют агрессии, поддерживают наш темп. Кто проявляет себя ярче, кто меньше, но все приносят пользу и сохраняют баланс в игре. Каждая победа придает уверенность в психологическом плане. Мы понимаем, к какой цели идем, и знаем, что болельщики хотят наших побед. Я сказал ребятам: «Серия когда-нибудь закончится, но не сегодня». Мы дарим эмоции себе, зрителям и болельщикам. Хочу, чтобы эта серия длилась как можно дольше.

– Впереди кубковый матч с «Нивой». Какие ожидания?

– Кубок – это совсем другой турнир, и мы настроены на максимальный результат. Это история, уверенность для города и клуба. Благодаря кардинальным изменениям в формате в этом сезоне уже осталось мало команд из Премьер-лиги, и, возможно, в следующем году они не будут ставить резервные составы на первых стадиях, ведь Кубок – это реальный шанс на трофей. Мы будем бороться за победу и в Кубке – это очень важно для нас.