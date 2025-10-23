Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Чернигов
24.10.2025 12:00 - : -
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 октября 2025, 23:05 |
19
0

Буковина – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 24 октября в 14:00 по Киеву

23 октября 2025, 23:05 |
19
0
Буковина – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Буковина

В пятницу, 24 октября, состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Буковина

Черновицкая команда в текущем сезоне находится прямо в феноменальной форме. За 12 игр Первой лиги клуб потерял очки всего дважды, сыграв вничью 0:0 с «Ингульцем» и «Агробизнесом» еще в первых 2-х турах. 32 набранных балла позволяют «желто-черным» занимать 1-е место турнирной таблицы, опережая «Черноморец» на 2 зачетных пункта.

У Кубка Украины «Буковина» уже прошла любительский «Авангард» и львовские «Карпаты». В 1/8 финала турнира черновицкий коллектив уже ждет тернопольская «Нива».

ЮКСА

А вот тарасовцы проводят свой не лучший сезон. После 12 сыгранных туров коллектив имеет на счету 12 зачетных баллов, благодаря которым занимает 11-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр на вылет сейчас составляет всего 2 зачетных пункта.

Из Кубка Украины «крестоносцы» вылетели на стадии 1/32 финала от винницкой «Нивы». Команде было засчитано техническое поражение из-за выхода на игру незаявленного игрока.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в апреле-мае этого года в рамках матчей группы повышения Первой лиги. Тогда в обеих играх с общим счетом 5:0 победила Буковина.

Интересные факты

  • «Буковина» победила в каждом из последних пяти домашних поединках.
  • «ЮКСА» в свою очередь проиграла в 5/6 выездных играх текущего сезона.
  • «Буковина» забила 26 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.95.

Прогноз Sport.ua
Чернигов
24 октября 2025 -
12:00
Металлург Зп
Тотал больше 2.5 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лидс – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чернигов – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Нива Тернополь – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Другие виды | 23 октября 2025, 08:15 2
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната

Ярослава донатит на ВСУ и на помощь животным

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Футбол | 23 октября 2025, 18:32 19
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией

Горняки проведут в Кракове домашнюю игру Лиги конференций

Барса предложила своего звездного футболиста грандам АПЛ. Может уйти зимой
Футбол | 23.10.2025, 22:46
Барса предложила своего звездного футболиста грандам АПЛ. Может уйти зимой
Барса предложила своего звездного футболиста грандам АПЛ. Может уйти зимой
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Футбол | 23.10.2025, 03:22
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 6
Бокс
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45
Бокс
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 5
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 27
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем