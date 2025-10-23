В пятницу, 24 октября, состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Буковина

Черновицкая команда в текущем сезоне находится прямо в феноменальной форме. За 12 игр Первой лиги клуб потерял очки всего дважды, сыграв вничью 0:0 с «Ингульцем» и «Агробизнесом» еще в первых 2-х турах. 32 набранных балла позволяют «желто-черным» занимать 1-е место турнирной таблицы, опережая «Черноморец» на 2 зачетных пункта.

У Кубка Украины «Буковина» уже прошла любительский «Авангард» и львовские «Карпаты». В 1/8 финала турнира черновицкий коллектив уже ждет тернопольская «Нива».

ЮКСА

А вот тарасовцы проводят свой не лучший сезон. После 12 сыгранных туров коллектив имеет на счету 12 зачетных баллов, благодаря которым занимает 11-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр на вылет сейчас составляет всего 2 зачетных пункта.

Из Кубка Украины «крестоносцы» вылетели на стадии 1/32 финала от винницкой «Нивы». Команде было засчитано техническое поражение из-за выхода на игру незаявленного игрока.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в апреле-мае этого года в рамках матчей группы повышения Первой лиги. Тогда в обеих играх с общим счетом 5:0 победила Буковина.

Интересные факты

«Буковина» победила в каждом из последних пяти домашних поединках.

«ЮКСА» в свою очередь проиграла в 5/6 выездных играх текущего сезона.

«Буковина» забила 26 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.95.