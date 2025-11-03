Алиев обратился к Шовковскому после неудач Динамо на старте сезона
Александр советует привлекать молодежь
Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев посоветовал Александру Шовковскому привлекать больше футболистов из молодежки «Динамо» в основную команду.
«От игры Динамо у меня одно сплошное разочарование. Играем в самом низком по престижу евротурнире. Не понимаю, как так расхлябано можно играть. Нельзя же так! Лучше тогда уже и на поле не выходить.
Пусть уже ребят из молодежной команды ставят, может они лучше сыграют. Опыта наберутся хоть», – отметил Алиев.
Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Заваров трудоустроился в ФК Вильхивцы
У Владислава Кабаева соглашение с киевлянами рассчитано до конца текущего сезона