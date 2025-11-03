Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алиев обратился к Шовковскому после неудач Динамо на старте сезона
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 04:42 |
Алиев обратился к Шовковскому после неудач Динамо на старте сезона

Александр советует привлекать молодежь

Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев посоветовал Александру Шовковскому привлекать больше футболистов из молодежки «Динамо» в основную команду.

«От игры Динамо у меня одно сплошное разочарование. Играем в самом низком по престижу евротурнире. Не понимаю, как так расхлябано можно играть. Нельзя же так! Лучше тогда уже и на поле не выходить.

Пусть уже ребят из молодежной команды ставят, может они лучше сыграют. Опыта наберутся хоть», – отметил Алиев.

Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.

Александр Алиев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
