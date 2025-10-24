«Шок, расстройство, отчаяние». Ковалев – о матче Шахтера против Легии

Вчера, 23 октября в очередном матче группового раунда Лиги конференций «Шахтер» уступил «Легии» (1:2). Подвести итог это поединка эксклюзивно для Sport.ua согласился бывший полузащитник «горняков» и сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, какими были ваши первые эмоции после финального свистка в Кракове?

– Шок, расстройство, отчаяние. Я не знаю, как описать состояние, когда команда, за которую ты переживаешь, пропускает на последней минуте. По игре «Шахтер» не должен был проигрывать «Легии».

– Стартовый состав «горняков» вас удивил?

– Безусловно. Но на это и можно было рассчитывать, поскольку команда выступает на трех фронтах. Почему такие кардинальные изменения? Возможно, это связано с тем, что команда два матча не побеждала, и тренер хотел что-то поменять.

– Вам не кажется, что Арда Туран где-то был готов пожертвовать этим поединком, учитывая, что «Шахтеру» за две недели предстоит сыграть пять поединков, два из которых с «Динамо».

– Не думаю. Еврокубковый матч, какой бы он ни был, стоит особняком. Даже в том, составе, который вышел с первых минут «Шахтер» обязан был добиваться положительного результата. «Легия» не показала какого-то содержательного футбола, а голы они забивали только за счет индивидуальных ошибок наших футболистов. Да, у «горняков» была видна некая не сыгранность, поскольку в таком сочетании команда еще никогда не играла. Тем не менее, это не отговорка. В Кракове нужно было брать свое.

– Может, «Шахтер» и хотел добиться положительного результата, но, показалось, что тот же Швед, Исак, Грам не находились в своей тарелке. Фесюн в воротах действовал как-то неуверенно…

– О не сыгранности я уже сказал. Но хуже всего сыграла наша линия атаки, особенно, это касается фланговых исполнителей. Швед, о котором вы сказали и Эгиналду выпали из игры, поэтому в первом тайме у «горняков» было крайне мало голевых моментов.

А после перерыва, когда поляки сели к своим воротом, намного чаще к атакам начали подключаться наши фланговые защитники. И гол стал следствием именно этих действий.

– Были ли футболисты у «Шахтера», к которым у вас наименьше претензий?

– Я бы выделил Коноплю.

– «Горняки» не выигрывают уже третий матч кряду. Это спад?

– Чтобы это понимать, нужно находиться внутри команды. У каждого коллектива по ходу сезона бывают взлеты и падения. Но если это у «Шахтера» и спад, то его нужно преодолеть как можно быстрее, поскольку поезд может уйти.

– В чем сейчас главная проблема донетчан?

– На мой взгляд, это индивидуальные и командные ошибки в обороне. Бросается в глаза слабая реализация голевых моментов. Также есть и неумение взламывать насыщенную оборону соперника, где часто необходимо проявлять и индивидуальное мастерство. Причем, эти проблемы есть не только на европейской арене, но и во внутреннем чемпионате. Впрочем, я бы не стал раньше времени посыпать голову пеплом, впереди есть матчи, в которых можно все исправить.