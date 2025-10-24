Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Шок, расстройство, отчаяние». Ковалев – о матче Шахтера против Легии
Лига конференций
24 октября 2025, 09:35 |
887
1

«Шок, расстройство, отчаяние». Ковалев – о матче Шахтера против Легии

Бывший полузащитник сборной Украины проанализировал поединок «горняков» в Лиге конференций

24 октября 2025, 09:35 |
887
1 Comments
«Шок, расстройство, отчаяние». Ковалев – о матче Шахтера против Легии
Шахтер

Вчера, 23 октября в очередном матче группового раунда Лиги конференций «Шахтер» уступил «Легии» (1:2). Подвести итог это поединка эксклюзивно для Sport.ua согласился бывший полузащитник «горняков» и сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, какими были ваши первые эмоции после финального свистка в Кракове?
– Шок, расстройство, отчаяние. Я не знаю, как описать состояние, когда команда, за которую ты переживаешь, пропускает на последней минуте. По игре «Шахтер» не должен был проигрывать «Легии».

– Стартовый состав «горняков» вас удивил?
– Безусловно. Но на это и можно было рассчитывать, поскольку команда выступает на трех фронтах. Почему такие кардинальные изменения? Возможно, это связано с тем, что команда два матча не побеждала, и тренер хотел что-то поменять.

– Вам не кажется, что Арда Туран где-то был готов пожертвовать этим поединком, учитывая, что «Шахтеру» за две недели предстоит сыграть пять поединков, два из которых с «Динамо».
– Не думаю. Еврокубковый матч, какой бы он ни был, стоит особняком. Даже в том, составе, который вышел с первых минут «Шахтер» обязан был добиваться положительного результата. «Легия» не показала какого-то содержательного футбола, а голы они забивали только за счет индивидуальных ошибок наших футболистов. Да, у «горняков» была видна некая не сыгранность, поскольку в таком сочетании команда еще никогда не играла. Тем не менее, это не отговорка. В Кракове нужно было брать свое.

– Может, «Шахтер» и хотел добиться положительного результата, но, показалось, что тот же Швед, Исак, Грам не находились в своей тарелке. Фесюн в воротах действовал как-то неуверенно…
– О не сыгранности я уже сказал. Но хуже всего сыграла наша линия атаки, особенно, это касается фланговых исполнителей. Швед, о котором вы сказали и Эгиналду выпали из игры, поэтому в первом тайме у «горняков» было крайне мало голевых моментов.

А после перерыва, когда поляки сели к своим воротом, намного чаще к атакам начали подключаться наши фланговые защитники. И гол стал следствием именно этих действий.

– Были ли футболисты у «Шахтера», к которым у вас наименьше претензий?
– Я бы выделил Коноплю.

– «Горняки» не выигрывают уже третий матч кряду. Это спад?
– Чтобы это понимать, нужно находиться внутри команды. У каждого коллектива по ходу сезона бывают взлеты и падения. Но если это у «Шахтера» и спад, то его нужно преодолеть как можно быстрее, поскольку поезд может уйти.

– В чем сейчас главная проблема донетчан?
– На мой взгляд, это индивидуальные и командные ошибки в обороне. Бросается в глаза слабая реализация голевых моментов. Также есть и неумение взламывать насыщенную оборону соперника, где часто необходимо проявлять и индивидуальное мастерство. Причем, эти проблемы есть не только на европейской арене, но и во внутреннем чемпионате. Впрочем, я бы не стал раньше времени посыпать голову пеплом, впереди есть матчи, в которых можно все исправить.

По теме:
Алиев разнес Динамо после фиаско в матче ЛК: «Они позорят этот клуб»
ЙОРДАНЕСКУ: «Я знаю, что чувствует тренер Шахтера»
«Это издевательство над болельщиками». Алиев – об игре Динамо в Турции
Сергей Ковалев (футболист) Шахтер Донецк Лига конференций Легия Варшава Марьян Швед Эгиналду Арда Туран Изаки Силва Кирилл Фесюн Алаа Грам статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Футбол | 24 октября 2025, 08:11 6
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»

Йожеф считает наставника киевлян слишком мягким

Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Футбол | 23 октября 2025, 22:54 0
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Футбол | 24.10.2025, 09:09
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
Спад буває після підйому. Питання: а коли був той підйом у Шахти востаннє?
"...слабка реалізація гольових моментів" . Щоб щось реалізовувати, треба це "щось" створювати. У цього Шахтаря саме зі створюванням наразі величезні проблеми.
Ответить
0
Популярные новости
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 11
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 127
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 1
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем