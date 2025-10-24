Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это издевательство над болельщиками». Алиев – об игре Динамо в Турции
Лига конференций
24 октября 2025, 08:35 | Обновлено 24 октября 2025, 09:19
Бывший полузащитник «бело-синих» разочарован нынешним поколением динамовцев

Самсунспор. Динамо не смогло составить конкуренцию Самсунспору

В очередном матче группового раунда Лиги конференций «Динамо» в Турции крупно проиграло «Самсунспору» (0:3). В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua бывший полузащитник киевлян Александр Алиев дал оценку этому выступлению.

– В такое время, когда у нас идет война, гибнут люди, другие – зарабатывают деньги, играя в футбол. – сказал Алиев. – Но этим футболом они не только не радуют болельщиков, а просто уничтожают веру в любимую команду. Какие претензии могут быть к тренерскому штабу, они что могут, то делают. На поле результат должны добывать футболисты… Я не знаю, чтобы со мной или с командой сделал президент, если бы мы так позорились. А сейчас, видимо, это стало нормой.

Это издевательство над болельщиками. И что самое обидное, что перспектив никаких не видно. Наверное, лучше не попадать в еврокубки, чтобы там не позориться.

Алиев разнес Динамо после фиаско в матче ЛК: «Они позорят этот клуб»
«Шок, расстройство, отчаяние». Ковалев – о матче Шахтера против Легии
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Александр Алиев Динамо Киев Самсунспор Лига конференций
Сергей Демьянчук Источник: Meta.ua
Комментарии 1


