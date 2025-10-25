В Турции назвали игроков, из-за которых Динамо проиграло 0:3 Самсунспору

Турецкое издание Fotomaç назвало оборону «Динамо» главной причиной неудачи в последнем матче Лиги конференций.

«Динамо» приехало в Турцию с намерением прервать серию неудач, однако после первого пропущенного мяча оборона команды рассыпалась. Киевляне выглядели растерянными и без мотивации к борьбе. Для «Самсунспора» это оказалась одна из самых простых побед сезона.

С таким уровнем игры «Динамо» рискует не только потерять шансы на победу, но и вообще не попасть в топ-24 участников турнира», – говорится в отчете издания.

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.