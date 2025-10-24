Обнародована оценка Зинченко за матч Ноттингема, в котором он травмировался
23 октября Александр не сумел доиграть поединок Лиги Европы против Порту (2:0)
Статистический портал WhoScored выставил оценку украинскому защитнику Ноттингема Форест Александру Зинченко за матч третьего тура Лиги Европы 2025/26 против Порту (2:0).
Зинченко, который не сумел доиграть первый тайм из-за травмы, получил 6.5 балла. Александр успел отметиться 14 точными передачами из 19 (74%), выиграть одну дуэль.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лучшим игроком встречи был признан капитан лесников Неко Уильямс – 8.1. Лучшим в составе Порту стал хавбек Алан Варела.
Авторы голов Морган Гиббс-Уайт и Игор Жезус (оба забили свои мячи с пенальти) получили по 7.5 и 6.9 баллов соответственно.
Оценки WhoScored за матч Ноттингем Форест – Порту (2:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вот что сделал Андрей Лунин сразу после финального свистка...
Ламин Ямаль пришел на ток-шоу вместе с друзьями и раскритиковал Реал Мадрид