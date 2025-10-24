Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обнародована оценка Зинченко за матч Ноттингема, в котором он травмировался
Лига Европы
24 октября 2025, 04:47 |
211
0

23 октября Александр не сумел доиграть поединок Лиги Европы против Порту (2:0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Статистический портал WhoScored выставил оценку украинскому защитнику Ноттингема Форест Александру Зинченко за матч третьего тура Лиги Европы 2025/26 против Порту (2:0).

Зинченко, который не сумел доиграть первый тайм из-за травмы, получил 6.5 балла. Александр успел отметиться 14 точными передачами из 19 (74%), выиграть одну дуэль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лучшим игроком встречи был признан капитан лесников Неко Уильямс – 8.1. Лучшим в составе Порту стал хавбек Алан Варела.

Авторы голов Морган Гиббс-Уайт и Игор Жезус (оба забили свои мячи с пенальти) получили по 7.5 и 6.9 баллов соответственно.

Оценки WhoScored за матч Ноттингем Форест – Порту (2:0)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
