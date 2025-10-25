Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 04:42
Артем Милевский лаконично отреагировал на позор Динамо в Лиге конференций

Киевляне проиграли матч со счетом 0:3

Артем Милевский лаконично отреагировал на позор Динамо в Лиге конференций
Instagram. Артем Милевский

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора».

Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На разгромное поражение киевского клуба в этом матче отреагировал бывший футболист «Динамо» экс-нападающий Артем Милевский.

«Имеем то, что имеем... в очередной раз», – написал Милевский в своем Telegram.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.

Динамо Киев Самсунспор Лига конференций Самсунспор - Динамо Артем Милевский
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Комментарии
