Артем Милевский лаконично отреагировал на позор Динамо в Лиге конференций
Киевляне проиграли матч со счетом 0:3
23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора».
Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
На разгромное поражение киевского клуба в этом матче отреагировал бывший футболист «Динамо» экс-нападающий Артем Милевский.
«Имеем то, что имеем... в очередной раз», – написал Милевский в своем Telegram.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.
