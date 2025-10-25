Артем Милевский лаконично отреагировал на позор Динамо в Лиге конференций

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора».

Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На разгромное поражение киевского клуба в этом матче отреагировал бывший футболист «Динамо» экс-нападающий Артем Милевский.

«Имеем то, что имеем... в очередной раз», – написал Милевский в своем Telegram.

