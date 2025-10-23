Названа главная проблема Забарного, из-за которой украинец допускает ошибки
Издание Footmercato считает, что защитник сборной Украины уступает соперникам в скорости
Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный неоднократно ошибался в последних матчах, так как серьезно уступает соперникам в скорости – так считает издание Footmercato.
«Во вторник вечером «ПСЖ» выиграл свой третий матч Лиги чемпионов. Но, хотя парижане и одержали победу над «Байером» со счётом 7:2, их украинский защитник не смог добиться того же результата. В прошлую пятницу, в матче против «Страсбурга», его дуэт с Лукасом Бералдо заставил многих содрогнуться, но не от радости.
Украинец всегда выглядит довольно тяжелым на поле, что создает много проблем против более динамичных соперников, которые опережают Илью в скорости. В матче чемпионата Хоакин Паникелли создал проблемы для бывшего игрока «Борнмута», забив великолепный гол головой.
Во время отсутствия Маркиньоса, Забарный не воспользовался своим шансом, чтобы показать, что способен стать его преемником в будущем.
Будет ли Илья участвовать в матче с «Брестом»? Никто не знает, но Луис Энрике не привык позволять игрокам такие ошибки», – подытожила французская пресса.
