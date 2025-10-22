«Сложный период». Дембеле отреагировал на красную карточку Забарного

Вингер французского ПСЖ Усман Дембеле прокомментировал победу парижской команды в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 21 октября.

Подопечные Луиса Энрике разгромили немецкий «Байер» со счетом 7:2 в поединке, где обе команды имели по одному удалению. На 31-й минуте защитник Андрих получил прямую красную карточку, а через шесть минут украинец Илья Забарный также покинул поле.

«Мы уверенно начали матч и быстро открыли счет. Затем последовал сложный период с большим количеством желтых и красных карточек. Мне кажется, что красной карточки можно было избежать в том эпизоде (с Забарным – прим), но сейчас ничего не изменишь. Как есть.

Остались в игре благодаря двум голам Дезире. Мы понимали, что нужно продолжать играть в свой футбол и во второ тайме, несмотря на удаление», – подытожил Усман.

Дембеле вышел на поле во втором тайме и забил гол на 66-й минуте. В нынешнем сезоне вингер провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативных передачи.