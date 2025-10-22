Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сложный период». Дембеле отреагировал на красную карточку Забарного
Лига чемпионов
22 октября 2025, 11:24 |
1976
0

«Сложный период». Дембеле отреагировал на красную карточку Забарного

Вингер ПСЖ поделился эмоциями после разгромной победы в Лиге чемпионов

22 октября 2025, 11:24 |
1976
0
«Сложный период». Дембеле отреагировал на красную карточку Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер французского ПСЖ Усман Дембеле прокомментировал победу парижской команды в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 21 октября.

Подопечные Луиса Энрике разгромили немецкий «Байер» со счетом 7:2 в поединке, где обе команды имели по одному удалению. На 31-й минуте защитник Андрих получил прямую красную карточку, а через шесть минут украинец Илья Забарный также покинул поле.

«Мы уверенно начали матч и быстро открыли счет. Затем последовал сложный период с большим количеством желтых и красных карточек. Мне кажется, что красной карточки можно было избежать в том эпизоде (с Забарным – прим), но сейчас ничего не изменишь. Как есть.

Остались в игре благодаря двум голам Дезире. Мы понимали, что нужно продолжать играть в свой футбол и во второ тайме, несмотря на удаление», – подытожил Усман.

Дембеле вышел на поле во втором тайме и забил гол на 66-й минуте. В нынешнем сезоне вингер провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативных передачи.

По теме:
Аякс оценил. ПСВ вошел в историю голландского футбола, выиграв Наполи
Ливерпуль не смог вылететь на матч ЛЧ. Пресс-конференция Слота отменена
Только 0.25 за игру. Сколько сухих матчей в Арсенала в сезоне 2025/26?
Лига чемпионов Байер Байер - ПСЖ ПСЖ Усман Дембеле Илья Забарный удаление (красная карточка)
Николай Титюк Источник: Canal+
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
Бокс | 22 октября 2025, 06:22 3
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером

Макса Келлермана не впечатлил послужной список украинца

Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Футбол | 22 октября 2025, 07:05 1
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов

Илья заработал два пенальти и получил удаление

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Футбол | 22.10.2025, 12:19
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Футбол | 21.10.2025, 19:02
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 6
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 57
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем