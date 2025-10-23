Самсунспор – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

23 октября, свою встречу второго тура основного этапа Лиги конференций проведут Самсунспор и Динамо Киев. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Самсунспор

Для турецкого клуба участие в еврокубках уже достижение, учитывая серьезную конкуренцию на внутренней арене. Основной этап команда начала с выездной победы над польской Легией со счетом 1:0. Упомянутый матч был сложным, удалось забить на 10-й минуте, а потом защитить желаемый результат.

В турецкой Суперлиге Самсунспор идет пока шестым, но отставание от топ-3 составляет всего три очка. Свой последний матч команда выиграла на выезде у Кайсериспора со счетом 3:1. После девяти туров чемпионата у клуба всего одно поражение.

Таким командам обычно сложно играть на два фронта, но домашние встречи имеют большое значение, здесь футболисты постараются порадовать свою публику.

Динамо Киев

Для украинского клуба Лига конференций результат череды неудач, а не достижение, так как киевляне начинали еврокубковый сезон с квалификации Лиги чемпионов. Динамо оптимистично стартовало в УПЛ, одержав четыре победы кряду, а потом последовало пять ничьих подряд.

С такими результатами команда идет только третьей в чемпионате, хотя отставание от лидера составляет всего два очка. В последнем туре не удалось обыграть Зарю – 1:1. Если брать все турниры, киевляне не побеждают в пяти играх кряду.

В первом туре основного этапа динамовцы уступили Кристал Пэлас в формально домашнем матче со счетом 0:2. У клуба сейчас много проблем: слабые результаты, невыразительная игра, а также внутренние конфликты, о недоразумениях Шовковского и Ярмоленко неоднократно писали в прессе.

Прогноз

Ранее команды никогда между собой не играли, а в первой их встреча Самсунспор котируется небольшим фаворитом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Самсунспора – 2,03, ничья – 3,52, победа Динамо – 3,54. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Турецкий клуб в лучшей форме, а динамовцам надо попробовать цепляться за очки в еврокубках. Поскольку я не жду зрелищного матча, считаю перспективной ставку на тотал меньше 2,5 голов за 1,87.