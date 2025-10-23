Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 октября 2025, 23:44
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»

Йожеф считает наставника киевлян слишком мягким

ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о тренере киевлян Александре Шовковском.

«Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера? Он слишком мягкий. Я помню его еще с молодых лет – именно я в свое время пригласил его в «Динамо-2». Ему нужно стать более жестким, ведь многие игроки думают, что раз уже попали в команду, то можно расслабиться. А так нельзя. Если есть ошибка – должна быть и ответственность. Только так можно навести порядок в коллективе», – сказал Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер Йожеф Сабо рассказал, с кем бы не хотел, чтобы сборная Украины сыграла в возможном плей-офф отбора на ЧМ-2026.

