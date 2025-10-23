САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Йожеф считает наставника киевлян слишком мягким
Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о тренере киевлян Александре Шовковском.
«Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера? Он слишком мягкий. Я помню его еще с молодых лет – именно я в свое время пригласил его в «Динамо-2». Ему нужно стать более жестким, ведь многие игроки думают, что раз уже попали в команду, то можно расслабиться. А так нельзя. Если есть ошибка – должна быть и ответственность. Только так можно навести порядок в коллективе», – сказал Сабо.
