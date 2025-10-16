Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Чемпионат мира
16 октября 2025, 04:02 | Обновлено 16 октября 2025, 04:32
306
0

САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»

Известный в прошлом тренер о сборной Италии

16 октября 2025, 04:02 | Обновлено 16 октября 2025, 04:32
306
0
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо рассказал, с кем бы не хотел, чтобы сборная Украины сыграла в возможном плей-офф отбора на ЧМ-2026.

«Согласен с тем, что Италия может стать приговором для сборной Украины [в плей-офф ЧМ-2026]. Зато считаю приемлемым жребий сыграть против Шотландии, но! Реброву нужно стабилизировать игру сборной, невозможно просто по полю бегать без мяча. Это же футбол, а не легкая атлетика», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Александра Шовковского за решение не отпускать в сборную Украины на юношеский чемпионат мира защитника Тараса Михавко.

По теме:
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Серия без поражений? Это предмет большой гордости»
29 матчей без поражений. Испанцы повторили свою лучшую серию в истории
РЕБРОВ: «Много травм. Мы не смогли использовать 4–5 основных игроков»
Йожеф Сабо ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезде сборной Украины сообщили, что у него возникли проблемы
Футбол | 16 октября 2025, 02:02 1
Звезде сборной Украины сообщили, что у него возникли проблемы
Звезде сборной Украины сообщили, что у него возникли проблемы

Олег Федорчук считает, что Артем Довбик находится не в очень хорошем психологическом тонусе

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 15 октября 2025, 19:00 33
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ

Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
Теннис | 16.10.2025, 00:15
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Футбол | 15.10.2025, 11:40
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Футбол | 15.10.2025, 16:09
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 9
Бокс
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 1
Бокс
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 3
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 14
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 131
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем