САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Известный в прошлом тренер о сборной Италии
Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо рассказал, с кем бы не хотел, чтобы сборная Украины сыграла в возможном плей-офф отбора на ЧМ-2026.
«Согласен с тем, что Италия может стать приговором для сборной Украины [в плей-офф ЧМ-2026]. Зато считаю приемлемым жребий сыграть против Шотландии, но! Реброву нужно стабилизировать игру сборной, невозможно просто по полю бегать без мяча. Это же футбол, а не легкая атлетика», – сказал Сабо.
Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Александра Шовковского за решение не отпускать в сборную Украины на юношеский чемпионат мира защитника Тараса Михавко.
