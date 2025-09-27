Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 23:28 | Обновлено 27 сентября 2025, 23:37
Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Александра Шовковского за решение не отпускать в сборную Украины на юношеский чемпионат мира защитника Александра Михавко.

«Вот не поехал на турнир Михавко. Неужели у Шовковского в Динамо вообще нет защитников? У него там два состава! Мог бы за это время попробовать на этой позиции какого-нибудь другого игрока, проверить новичков, молодежь. Надо было отпускать Михавко. Не знаю, почему Шовковский не согласился. Это не нормально», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».

Дмитрий Олейник Источник: BLIK
luceorius
 Не відпустив, щоб сьогодні не програти Карпатам.
avk2307
Сабо на улицу выходит? ему ж за 80 ... Ему может бурбас готовит аналитику если он такие д.бильные вопросы задает? 
Хотя пробовать новачків згоден з ним.
Але не замість Михавко
