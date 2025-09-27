САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Александра Шовковского за решение не отпускать в сборную Украины на юношеский чемпионат мира защитника Александра Михавко.
«Вот не поехал на турнир Михавко. Неужели у Шовковского в Динамо вообще нет защитников? У него там два состава! Мог бы за это время попробовать на этой позиции какого-нибудь другого игрока, проверить новичков, молодежь. Надо было отпускать Михавко. Не знаю, почему Шовковский не согласился. Это не нормально», – сказал Сабо.
Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».
Хотя пробовать новачків згоден з ним.
Але не замість Михавко