САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Александра Шовковского за решение не отпускать в сборную Украины на юношеский чемпионат мира защитника Александра Михавко.

«Вот не поехал на турнир Михавко. Неужели у Шовковского в Динамо вообще нет защитников? У него там два состава! Мог бы за это время попробовать на этой позиции какого-нибудь другого игрока, проверить новичков, молодежь. Надо было отпускать Михавко. Не знаю, почему Шовковский не согласился. Это не нормально», – сказал Сабо.

