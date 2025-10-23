Тренер Ман Юнайтед хочет подписать Левандовски

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заинтересован в подписании контракта с 37-летним польским форвардом «Барселоны» Робертом Левандовски следующим летом.

По информации Daily Star, «дьяволы» получили уверенность в том, что сделка может быть заключена, и игрок уже сказал «да».

Следующим летом поляк станет свободным агентом.

В этом сезона Левандовски выходил на поле 7 раз во всех турнирах на клубном уровне, на его счету 5 голов и 1 результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Барселона» думает о грандиозном трансферном обмене: Левандовски может перебраться в мадридский «Атлетико» в обмен на аргентинца Хулиана Альвареса.