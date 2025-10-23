Наставник Ювентуса: «Всегда тяжело играть против Реала на Бернабеу»

В среду, 22 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли мадридский «Реал» и итальянский «Ювентус». «Сливочные» победили с минимальным счетом 1:0.

После завершения этого противостояния наставник туринского клуба Игор Тудор прокомментировал поражение и признался, что играть на «Бернабеу» всегда тяжело:

«Это болезненно. Мы реализовали то, что запланировали, и, думаю, команда собралась. Здесь, на «Бернабеу», против «Реала» тяжело играть. Они прессингуют, ты владеешь мячом немного меньше, чем привык. Тактически, возможно, мы могли бы немного прибавить, но дело было не только в нас. Соперник тоже играл.

Результат важен, но у меня такое ощущение, что мы не выжали максимум в этой ситуации. Мы сделали всё, что могли, но упустили момент, когда могли превратить наш шанс в забитый гол. Это хорошее испытание для моей команды.

Возможно, это самый сложный стадион, на котором нам пришлось выступать. Думаю, мы заслуживали большего, и хотя мы проиграли, ощущения на будущее могут быть хорошими, если проанализировать наши действия.

Душан Влахович продемонстрировал качественную игру. Когда ты находишься в 60 метрах от мяча и постоянно под прессингом соперника, это непросто. Я доволен Федерико Гатти и Пьером Калулу, которые выложились на полную, особенно если вспомнить, что им противостояли Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Нам предстоит пара домашних матчей, и наша путёвка в плей-офф всё ещё полностью в наших руках», – подытожил Тудор.