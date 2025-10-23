Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Ювентуса: «Всегда тяжело играть против Реала на Бернабеу»
Лига чемпионов
23 октября 2025, 02:21 |
50
0

Наставник Ювентуса: «Всегда тяжело играть против Реала на Бернабеу»

Игор Тудор прокомментировал поражение туринской команды в третьем туре Лиги чемпионов

23 октября 2025, 02:21 |
50
0
Наставник Ювентуса: «Всегда тяжело играть против Реала на Бернабеу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

В среду, 22 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли мадридский «Реал» и итальянский «Ювентус». «Сливочные» победили с минимальным счетом 1:0.

После завершения этого противостояния наставник туринского клуба Игор Тудор прокомментировал поражение и признался, что играть на «Бернабеу» всегда тяжело:

«Это болезненно. Мы реализовали то, что запланировали, и, думаю, команда собралась. Здесь, на «Бернабеу», против «Реала» тяжело играть. Они прессингуют, ты владеешь мячом немного меньше, чем привык. Тактически, возможно, мы могли бы немного прибавить, но дело было не только в нас. Соперник тоже играл.

Результат важен, но у меня такое ощущение, что мы не выжали максимум в этой ситуации. Мы сделали всё, что могли, но упустили момент, когда могли превратить наш шанс в забитый гол. Это хорошее испытание для моей команды.

Возможно, это самый сложный стадион, на котором нам пришлось выступать. Думаю, мы заслуживали большего, и хотя мы проиграли, ощущения на будущее могут быть хорошими, если проанализировать наши действия.

Душан Влахович продемонстрировал качественную игру. Когда ты находишься в 60 метрах от мяча и постоянно под прессингом соперника, это непросто. Я доволен Федерико Гатти и Пьером Калулу, которые выложились на полную, особенно если вспомнить, что им противостояли Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Нам предстоит пара домашних матчей, и наша путёвка в плей-офф всё ещё полностью в наших руках», – подытожил Тудор.

По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Забили игроки Челси, которые родились в 2006 и 2007 году»
Арне Слот отреагировал на разгромную победу Ливерпуля в Лиге чемпионов
Хаби АЛОНСО: «Он сыграл за Реал около 30 матчей. Ему нужно улучшить...»
Лига чемпионов Реал Мадрид Ювентус Реал - Ювентус Игор Тудор пресс-конференция
Николай Титюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22 октября 2025, 08:20 4
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ

Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 22 октября 2025, 20:51 9
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Аталанта – Славия – 0:0. Веселые ноли в Бергамо. Видеообзор матча
Футбол | 23.10.2025, 01:10
Аталанта – Славия – 0:0. Веселые ноли в Бергамо. Видеообзор матча
Аталанта – Славия – 0:0. Веселые ноли в Бергамо. Видеообзор матча
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Бокс | 22.10.2025, 15:32
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 1
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 2
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем