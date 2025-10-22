Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.10.2025 22:00 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 октября 2025, 14:24 |
227
0

Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26

Поединок состоится 22 октября и начнется в 22:00 по Киеву

22 октября 2025, 14:24 |
227
0
Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26
Коллаж Sport.ua

22 октября на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Реал Мадрид встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда после возвращения Анчеллотти выиграла практически все, что можно. В том числе год назад следом за очередным Суперкубком УЕФА взяли и возрожденный Межконтинентальный кубок. Но потом пошел спад, когда оказалось, что в 2025-м не будет ни единого трофея. И если в прошлом сезоне Барселоне (и Арсеналу в Лиге чемпионов) проигрывали еще при Карло, то на клубном чемпионате мира вылетали испанцы уже при Хаби Алонсо. Зато в Примере удается лидировать, выиграв все матчи... Кроме неприятного исключения в виде 2:5 в дерби с Атлетико.

В Лиге чемпионов испанцы показывают стопроцентную статистику. Сначала не без проблем, но выиграли у Марселя, 2:1. А потом поездка в Казахстан принесла разгром 5:0 с дебютирующим Кайратом.

Ювентус

Клуб в 2024-м году на фоне подъема на третье место и сразу после победы в кубке убрали Аллегри. Но Тьяго Мотта полностью провалился, что признали и в Турине, убрав бразильца. С Тудором взяли хотя бы четвертое место в Серии А, минимально опередив Рому. Но в целом не блещут и при нем: что на клубном чемпионате мира уступили как раз Реалу, что в Серии А сначала было по три победы и ничьи, а в крайнем туре и вовсе уступили 0-2 Комо.

Посредственные результаты у итальянцев и в Лиге чемпионов. Сначала только за счет поздних голов вырвали ничью 4:4 дома с Боруссией Дортмунд. Потом, наоборот, вели на 90+ минуте на поле Вильярреала. Но не удержали своего же бывшего футболиста, Вейги, закончив снова только результативной ничьей 2:2.

Статистика личных встреч

Клубы играли между собой очень часто. О летних 1:0 на клубном чемпионате мира уже упоминалось, до этого официальные матчи были в апреле 2018-го года, когда стороны обменялись уверенными выездными победами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы от Мбаппе и компании. Ставим на них с форой -1 гол(коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
22 октября 2025 -
22:00
Ювентус
Фора Реала (-1) 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ГВАРДИОЛА: «Ман Сити возвращается к тому уровню, который был раньше»
Венсан КОМПАНИ: «Бавария потеряла двоих футболистов перед Лигой чемпионов»
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Реал Мадрид Ювентус Реал - Ювентус Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22 октября 2025, 08:20 3
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ

Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов

Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Футбол | 22 октября 2025, 07:15 35
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского

У клуба вообще нет кандидатов на замену тренеру

ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Футбол | 21.10.2025, 23:55
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Георгий СУДАКОВ: «После Украины это невероятно. Мурашки по коже»
Футбол | 22.10.2025, 14:35
Георгий СУДАКОВ: «После Украины это невероятно. Мурашки по коже»
Георгий СУДАКОВ: «После Украины это невероятно. Мурашки по коже»
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 58
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 6
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем