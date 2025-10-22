Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26

22 октября на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Реал Мадрид встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда после возвращения Анчеллотти выиграла практически все, что можно. В том числе год назад следом за очередным Суперкубком УЕФА взяли и возрожденный Межконтинентальный кубок. Но потом пошел спад, когда оказалось, что в 2025-м не будет ни единого трофея. И если в прошлом сезоне Барселоне (и Арсеналу в Лиге чемпионов) проигрывали еще при Карло, то на клубном чемпионате мира вылетали испанцы уже при Хаби Алонсо. Зато в Примере удается лидировать, выиграв все матчи... Кроме неприятного исключения в виде 2:5 в дерби с Атлетико.

В Лиге чемпионов испанцы показывают стопроцентную статистику. Сначала не без проблем, но выиграли у Марселя, 2:1. А потом поездка в Казахстан принесла разгром 5:0 с дебютирующим Кайратом.

Ювентус

Клуб в 2024-м году на фоне подъема на третье место и сразу после победы в кубке убрали Аллегри. Но Тьяго Мотта полностью провалился, что признали и в Турине, убрав бразильца. С Тудором взяли хотя бы четвертое место в Серии А, минимально опередив Рому. Но в целом не блещут и при нем: что на клубном чемпионате мира уступили как раз Реалу, что в Серии А сначала было по три победы и ничьи, а в крайнем туре и вовсе уступили 0-2 Комо.

Посредственные результаты у итальянцев и в Лиге чемпионов. Сначала только за счет поздних голов вырвали ничью 4:4 дома с Боруссией Дортмунд. Потом, наоборот, вели на 90+ минуте на поле Вильярреала. Но не удержали своего же бывшего футболиста, Вейги, закончив снова только результативной ничьей 2:2.

Статистика личных встреч

Клубы играли между собой очень часто. О летних 1:0 на клубном чемпионате мира уже упоминалось, до этого официальные матчи были в апреле 2018-го года, когда стороны обменялись уверенными выездными победами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы от Мбаппе и компании. Ставим на них с форой -1 гол(коэффициент - 1,72).