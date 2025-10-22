22 октября на Атлети Адзурри д’Италия пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Аталанта встретится с Славией Прага. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда вышла на свой нынешний высокий уровень под руководством Гаспернини. Причем она утрачивала позиции, но Джанпьетро сумел все перестроить и отвоевать потерянное. В конце концов, этот наставник напоследок, когда уже анонсировал заранее расставание, поднялся на третье место в Серии А. Сейчас же в Бергамо дали шанс Юричу. И этот выбор не выглядит оптимальным. Да, на внутренней арене получается идти без поражений. Но пять из семи туров приносили ничьи, в том числе и последний, дома с Лацио (0:0).

В Лиге чемпионов итальянцы и вовсе начинали с поражения, причем разромного, 0:4 - пусть даже на поле ПСЖ, действующего победителя. Потом было важно победить, и с Брюгге этого добились, пусть и с трудом: проигрывали немалую часть времени, но на 87-й минуте Пашалич оформил итоговые волевые 2:1.

Славия Прага

Клуб в последнее время стал одним из флагманов чешского футбола. Пару раз кряду первое место отбирала соседняя Спарта, но перед прошлым сезоном там неудачно сменили тренера, и титул получилось вернуть. Сейчас, правда, приходится бороться и с ней, и с Яблонцем за футбольную вершину, и обилие ничьих явно не помогает цели.

В Лиге чемпионов подопечные Трпишовски на этот раз стартовали прямо с основного раунда, минуя квалификацию. Пока что там они смотрятся неубедительно: с абсолютным дебютантом, Буде/Глимт, дома ограничились ничьей 2:2, растеряв преимущество в пару мячей. А потом в Милане было разгромное поражение от Интера, который успокоился только после третьего своего гола.

Статистика личных встреч

В целом, Славия часто пересекается с итальянцами - играли с ними даже в прошлом туре. Но в Бергамо она приедет впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе подопечных Юрича. Тут можно брать ставку на фору -1 забитый гол (коэффициент - 1,70).