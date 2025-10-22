Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Аталанта
22.10.2025 22:00 – FT 0 : 0
Славия Прага
Лига чемпионов
22 октября 2025, 23:57 | Обновлено 23 октября 2025, 00:14
49
0

Били-били и не забили. Аталанта и Славия поделили очки в Бергамо

Несмотря на 38 ударов на двоих, болельщики так и не увидели голов

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 октября, в Бергамо состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Славией» Прага.

Первый тайм проходил с переменным успехом. Обе команды искали счастья в атаке и имели отрезки, когда выглядели лучше соперника. В итоге статистика ударов после первой половины игры была 14:10 в пользу хозяев. Однако забить так никому и не удалось.

В начале второго тайма активнее выглядела «Славия», которая чаще и острее атаковала. Но отличиться в воротах Карнесекки ей не удалось. Ближе к середине тайма «Аталанта» перехватила инициативу и могла вырвать победу, если бы удар Скамакки головой пришёлся в створ, или если бы его же удар из-за пределов штрафной не отбил Маркович.

После трех туров «Аталанта» имеет четыре очка и занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Славия» с двумя – 28-е.

Лига чемпионов, 3-й тур. 19 октября 2025

Аталанта – Славия Прага – 0:0

Фотогалерея:

Аталанта Славия Прага Лига чемпионов
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
