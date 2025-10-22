Били-били и не забили. Аталанта и Славия поделили очки в Бергамо
Несмотря на 38 ударов на двоих, болельщики так и не увидели голов
В среду, 22 октября, в Бергамо состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Славией» Прага.
Первый тайм проходил с переменным успехом. Обе команды искали счастья в атаке и имели отрезки, когда выглядели лучше соперника. В итоге статистика ударов после первой половины игры была 14:10 в пользу хозяев. Однако забить так никому и не удалось.
В начале второго тайма активнее выглядела «Славия», которая чаще и острее атаковала. Но отличиться в воротах Карнесекки ей не удалось. Ближе к середине тайма «Аталанта» перехватила инициативу и могла вырвать победу, если бы удар Скамакки головой пришёлся в створ, или если бы его же удар из-за пределов штрафной не отбил Маркович.
После трех туров «Аталанта» имеет четыре очка и занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Славия» с двумя – 28-е.
Лига чемпионов, 3-й тур. 19 октября 2025
Аталанта – Славия Прага – 0:0
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов
Известно, что решил тренер парижан