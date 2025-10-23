Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Славия – 0:0. Веселые ноли в Бергамо. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Аталанта
22.10.2025 22:00 – FT 0 : 0
Славия Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
23 октября 2025, 01:10 | Обновлено 23 октября 2025, 01:42
124
0

Аталанта – Славия – 0:0. Веселые ноли в Бергамо. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2025, 01:10 | Обновлено 23 октября 2025, 01:42
124
0
Аталанта – Славия – 0:0. Веселые ноли в Бергамо. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 октября, проходили матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.

В одном из поединков итальянская «Аталанта» принимала чешскую «Славию» Прага.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Матч проходил на встречных курсах. Обе команды искали счастья в атаке и много били по воротам, нанеся на двоих 38 ударов. Однако отличиться в воротах соперника никому так и не удалось.

Лига чемпионов, 3-й тур. 19 октября 2025

Аталанта – Славия Прага – 0:0

По теме:
Известна оценка Кащука в матче Лиги чемпионов Атлетик – Карабах
Виктор Осимхен установил рекорд Галатасарая в еврокубках
Холанд и Кейн продолжают погоню за рекордом Левандовски в XXI веке
Аталанта Лига чемпионов Славия Прага видео голов и обзор
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Футбол | 22 октября 2025, 19:08 11
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока

Пьер Менес – о неудачном матче Ильи Забарного

Юрген КЛОПП: «Ура, теперь у нас есть деньги. Хотел работать с ним 10 лет»
Футбол | 23 октября 2025, 00:44 1
Юрген КЛОПП: «Ура, теперь у нас есть деньги. Хотел работать с ним 10 лет»
Юрген КЛОПП: «Ура, теперь у нас есть деньги. Хотел работать с ним 10 лет»

Экс-тренер «Ливерпуля» вспомнил трансфер Коутиньо в «Барселону»

Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Футбол | 22.10.2025, 07:32
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 06:23
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Бокс | 22.10.2025, 15:32
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 4
Бокс
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 4
Бокс
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем