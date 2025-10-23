22.10.2025 22:00 – FT 0 : 0
Лига чемпионов23 октября 2025, 01:10 | Обновлено 23 октября 2025, 01:42
Аталанта – Славия – 0:0. Веселые ноли в Бергамо. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
В среду, 22 октября, проходили матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.
В одном из поединков итальянская «Аталанта» принимала чешскую «Славию» Прага.
Матч проходил на встречных курсах. Обе команды искали счастья в атаке и много били по воротам, нанеся на двоих 38 ударов. Однако отличиться в воротах соперника никому так и не удалось.
Лига чемпионов, 3-й тур. 19 октября 2025
Аталанта – Славия Прага – 0:0
