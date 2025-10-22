Мирон Маркевич нашел причины неудач Динамо
Авторитетный специалист уверен, что что-то происходит внутри коллектива
Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua высказался о причинах последних неудач «Динамо».
– Со стороны выглядит, что команда дружная, – сказал Маркевич. – Но все равно, что-то, на мой взгляд, не так в середине коллектива. Мне кажется, нужно дать полное доверие наставнику, поскольку он отвечает за результат.
Если кто-то подливает масла в огонь или не тянет, то такого игрока нужно убирать из первой команды, поскольку, если кризис затянется, то будет еще хуже. Но опять же, это только мои предположения. В прошлом году в чемпионате все ж было нормально, «Динамо» становилось чемпионом, а сейчас что-то нарушилось.
Повлиял и уход Ваната. Герреро и Бленуце его не заменили. Команда играет без форварда и это очень снижает реализацию. В прошлом году очень высокая реализация была за счет Ваната и Ярмоленко. Сейчас Ванат ушел а Ярмоленко сдал. И реализация низкая. Хотя как команда Динамо сейчас играет лучше чем в прошлом сезоне, а результат хуже. Класса не хватает. Плюс еще и полоса невезения. Это тоже существенный фактор.