Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич нашел причины неудач Динамо
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 12:57 |
693
2

Мирон Маркевич нашел причины неудач Динамо

Авторитетный специалист уверен, что что-то происходит внутри коллектива

22 октября 2025, 12:57 |
693
2 Comments
Мирон Маркевич нашел причины неудач Динамо
Карпаты. Мирон Маркевич

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua высказался о причинах последних неудач «Динамо».

– Со стороны выглядит, что команда дружная, – сказал Маркевич. – Но все равно, что-то, на мой взгляд, не так в середине коллектива. Мне кажется, нужно дать полное доверие наставнику, поскольку он отвечает за результат.

Если кто-то подливает масла в огонь или не тянет, то такого игрока нужно убирать из первой команды, поскольку, если кризис затянется, то будет еще хуже. Но опять же, это только мои предположения. В прошлом году в чемпионате все ж было нормально, «Динамо» становилось чемпионом, а сейчас что-то нарушилось.

По теме:
Назван стартовый состав Динамо U-19 на игру против шведского клуба в ЮЛУ
РЫБАК: «Соперник Динамо – непростая команда. Высокие и фактурные парни»
ГУБЕНКО: «Динамо технически и тактически готово к сопернику из Швеции»
Мирон Маркевич Динамо Киев
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Футбол | 22 октября 2025, 12:19 2
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»

Легенда Динамо похвалил черкасский ЛНЗ

Дьекереш назвал великолепными свои голы в ворота Атлетико
Футбол | 22 октября 2025, 07:33 2
Дьекереш назвал великолепными свои голы в ворота Атлетико
Дьекереш назвал великолепными свои голы в ворота Атлетико

Шведский форвард оформил дубль

Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Футбол | 21.10.2025, 17:14
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 07:05
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
Футбол | 21.10.2025, 18:25
Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
очевидно конфликт Ярмоленко - Шовковский существует. Его интенсивно подогревают снаружи "доброжелатели", желающие вернуть чемпионство Шахтеру.
Повлиял и уход Ваната. Герреро и Бленуце его не заменили. Команда играет без форварда и это очень снижает реализацию. В прошлом году очень высокая реализация была за счет Ваната и Ярмоленко. Сейчас Ванат ушел а Ярмоленко сдал. И реализация низкая. Хотя как команда Динамо сейчас играет лучше чем в прошлом сезоне, а результат хуже. Класса не хватает. Плюс еще и полоса невезения. Это тоже существенный фактор.
Ответить
+1
Перець
Мирон давай до нас тренером
Ответить
+1
Популярные новости
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 127
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 57
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем