  4. Маркевич высказался о чемпионской борьбе в Премьер-лиге
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 14:14 | Обновлено 21 октября 2025, 14:37
Маркевич высказался о чемпионской борьбе в Премьер-лиге

Авторитетный отечественный специалист считает, что в нынешнем сезоне сенсация возможна как никогда

Маркевич высказался о чемпионской борьбе в Премьер-лиге
Кривбасс

В текущем чемпионате украинской Премьер-лиги сыграно уже девять туров. Однако ситуация в турнирной таблице такова, что сейчас на медали претендуют как минимум семь команд. Это уникальный случай для отечественного футбола. Являются ли «Динамо» и «Шахтер» фаворитами в этой борьбе и вообще, стоит ли ждать сенсации на финише сезона эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал известный украинский наставник Мирон Маркевич.

– На данный момент все так и выглядит, – сказал Маркевич. – В нашем чемпионате уровень команд выровнялся. Если честно, то перед началом сезона я думал, что «Динамо» и «Шахтер» будут вне конкуренции. Впрочем, учитывая такую плотность в турнирной таблице, за несколько туров все может поменяться. Вот, к примеру, матч «Металлиста 1925» и «Кудровки». Я бы не сказал, что фаворит оправдал свой статус. Один из аутсайдеров «Рух», который играл с «Кривбассом», не заслуживал на поражение.

Поэтому я не исключаю сенсации и на финише чемпионата. Пока тот же «Кривбасс», ЛНЗ, «Полесье» я так понял, не собираются уходить на вторые роли. Хотя, конечно, если динамовцы и «горняки» поставят всех своих футболистов на ноги, то, они все равно будут фаворитами.

Конкурентам не хватает мастерства держать один уровень на протяжении всей дистанции. Однако посмотрим, как с этим команды справятся в нынешнем сезоне. Когда такая картина в турнирной таблице интереснее наблюдать за чемпионатом. Да, уровень УПЛ упал, но появилось много непредсказуемых результатов, а это, надеюсь, станет двигателем прогресса.

Мирон Маркевич
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
