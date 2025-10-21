Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»
Известный в прошлом нападающий высказался о потерях очков отечественными грандами
Сегодня матчем «Кудровка» – «Металлист 1925» завершился девятый тур в украинской Премьер-лиге. Его итоги эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко.
– Олег, что вас удивило или скажем, на чем бы вы с акцентировали свое внимание по итогам прошедшего игрового дня в отечественной Премьер-лиге?
– Что в туре много ничьих. А это, на мой взгляд, говорит о том, что в чемпионате большинство, примерно, одинаковых команд по классу. И, что примечательно, что оба наших гранда в очередной раз потеряли очки, причем, киевляне сделало это в пятый раз кряду. Я и не припомню, когда такое было с «бело-синими» в последний раз.
– Действительно, особняком стоят ничьи «Динамо» и «Шахтера». Что вы думаете по этому поводу?
– Что это не становится сенсацией в УПЛ (улыбается).
– «Динамо» теряет очки пять туров кряду. Не многовато ли?
– Я уже не раз высказывал свое мнение по этому поводу. Если сейчас у динамовцев будут проблемы с «Самсунспором», а потом – с «Шахтером», пусть руководство принимает решение.
– Смена наставника может решить проблемы, которые есть у «Динамо»?
– Не знаю, что происходит внутри коллектива, но факт на лицо – у команды нет результата. Если в ближайшее время все исправится и мы это увидим на поле, то это один вопрос, а если все продолжится как и раньше, то, конечно, нужны изменения. И делать эти изменения, кого убирать, кого назначать – прерогатива руководства клуба. Опять же, я свое мнение высказал, но меня никто не слышит.
– «Шахтер» также забуксовал. Вряд ли в клубе рассчитывали взять одно очко в двух поединках.
– ЛНЗ без вариантов переиграл «горняков», а «Полесье» добилось того результата, которого хотело. Житомиряне набрали ход. Да, «Шахтер» имел в этой игре преимущество, но правильно расставленные акценты позволили подопечным Руслана Ротаня добиться для себя положительного результата. Плюс, наверняка повышенные премиальные на эту игры добавили футболистам «Полесья» мотивации.
– В чемпионате новый лидер – «Кривбасс». Вы могли подобное предположить перед началом сезона?
– Конечно, нет. Криворожане молодцы, 10 набранных очков в четырех последних матчах говорят о многом. Естественно, что для них экзамен будет в следующем туре. «Динамо» сейчас пребывает хоть и не в лучших кондициях, но это будет самый сильный соперник для «Кривбасса» в нынешнем чемпионате.
– Несмотря на то, что поединок состоится в Киеве, гости будут иметь некоторое преимущество?
– Да. Во-первых, прошедший тур прошел после матчей сборных, куда динамовцы отправляли немало своих представителей, плюс травмы. А во-вторых, в мид-уик киевлян ждет матч Лиги конференций. У киевлян практически нет времени на полноценный тренировочный процесс. А «Кривбасс» целенаправленно готовится к игре с чемпионом.
– В последнем матче тура «Металлист 1925», не выиграв у «Кудровки» потерял шанс выйти на второе место.
– Если честно, я еще перед игрой предполагал, что харьковчане в этом поединке потеряют очки. Так оно и получилось. И еще неизвестно, как бы закончилась игра, если бы при счете 1:0 «Кудровка» реализовала свой момент, когда их футболист попал в штангу.
Впрочем, подопечные Младена Бартуловича немного потеряли. Наш чемпионат входит в такую фазу, что, как я уже сказал, где много равных команд, от этого и конкуренция в верху турнирной таблицы высока. На медали сейчас претендуют сразу семь коллективов.
– Это добавляет интереса соревнованиям?
– Добавляло бы интереса, если бы команды демонстрировали более высокий уровень мастерства.
– Как-то незаметно подобрался к лидерам ЛНЗ. Команда Виталия Пономарева может стать открытием чемпионата?
– Думаю, это покажут ближайшие несколько матчей, в которых черкасскому коллективу предстоит сыграть с «Металлистом 1925», «Карпатами» и «Динамо». Хотя там достойный подбор футболистов и финансовая составляющая на неплохом уровне.
УПЛ. 9-й тур
17.10.2025
- «Полтава» – «Оболонь» – 1:2
18.10.2025
- «Рух» – «Кривбасс» – 1:2
- «Заря» – «Динамо» – 1:1
- «Полесье» – «Шахтер» – 0:0
19.10.2025
- ЛНЗ – «Колос» – 1:0
- «Верес» – «Александрия» – 1:1
- «Карпати» – «Эпицентр» – 1:3
20.10.2025
- «Кудровка» – «Металлист 1925» – 1:1
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кривбасс
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье
|19
|2
|Шахтер Донецк
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк
|18
|3
|Динамо Киев
|9
|4
|5
|0
|23 - 12
|26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев
|17
|4
|ЛНЗ
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ
|17
|5
|Полесье
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье
|16
|6
|Металлист 1925
|9
|4
|4
|1
|12 - 6
|25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк
|16
|7
|Колос Ковалевка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка
|14
|8
|Оболонь
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев
|13
|9
|Заря
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|24.10.25 18:00 Верес - Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка
|12
|10
|Карпаты Львов
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава
|11
|11
|Кудровка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка
|11
|12
|Верес
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|24.10.25 18:00 Верес - Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка
|9
|13
|Александрия
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ
|8
|14
|Эпицентр
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр
|6
|15
|Рух Львов
|9
|2
|0
|7
|7 - 18
|25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр
|6
|16
|Полтава
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава
|4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сумма значительно меньше той, которую хочет получить Ефим
Трилогия против Фьюри – маловероятна
41 матч без поразок, алкаш кротячий! Слава Суркісам!