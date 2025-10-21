Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»

Сегодня матчем «Кудровка» – «Металлист 1925» завершился девятый тур в украинской Премьер-лиге. Его итоги эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко.

– Олег, что вас удивило или скажем, на чем бы вы с акцентировали свое внимание по итогам прошедшего игрового дня в отечественной Премьер-лиге?

– Что в туре много ничьих. А это, на мой взгляд, говорит о том, что в чемпионате большинство, примерно, одинаковых команд по классу. И, что примечательно, что оба наших гранда в очередной раз потеряли очки, причем, киевляне сделало это в пятый раз кряду. Я и не припомню, когда такое было с «бело-синими» в последний раз.

– Действительно, особняком стоят ничьи «Динамо» и «Шахтера». Что вы думаете по этому поводу?

– Что это не становится сенсацией в УПЛ (улыбается).

– «Динамо» теряет очки пять туров кряду. Не многовато ли?

– Я уже не раз высказывал свое мнение по этому поводу. Если сейчас у динамовцев будут проблемы с «Самсунспором», а потом – с «Шахтером», пусть руководство принимает решение.

– Смена наставника может решить проблемы, которые есть у «Динамо»?

– Не знаю, что происходит внутри коллектива, но факт на лицо – у команды нет результата. Если в ближайшее время все исправится и мы это увидим на поле, то это один вопрос, а если все продолжится как и раньше, то, конечно, нужны изменения. И делать эти изменения, кого убирать, кого назначать – прерогатива руководства клуба. Опять же, я свое мнение высказал, но меня никто не слышит.

Шахтер. Полесье – Шахтер

– «Шахтер» также забуксовал. Вряд ли в клубе рассчитывали взять одно очко в двух поединках.

– ЛНЗ без вариантов переиграл «горняков», а «Полесье» добилось того результата, которого хотело. Житомиряне набрали ход. Да, «Шахтер» имел в этой игре преимущество, но правильно расставленные акценты позволили подопечным Руслана Ротаня добиться для себя положительного результата. Плюс, наверняка повышенные премиальные на эту игры добавили футболистам «Полесья» мотивации.

– В чемпионате новый лидер – «Кривбасс». Вы могли подобное предположить перед началом сезона?

– Конечно, нет. Криворожане молодцы, 10 набранных очков в четырех последних матчах говорят о многом. Естественно, что для них экзамен будет в следующем туре. «Динамо» сейчас пребывает хоть и не в лучших кондициях, но это будет самый сильный соперник для «Кривбасса» в нынешнем чемпионате.

– Несмотря на то, что поединок состоится в Киеве, гости будут иметь некоторое преимущество?

– Да. Во-первых, прошедший тур прошел после матчей сборных, куда динамовцы отправляли немало своих представителей, плюс травмы. А во-вторых, в мид-уик киевлян ждет матч Лиги конференций. У киевлян практически нет времени на полноценный тренировочный процесс. А «Кривбасс» целенаправленно готовится к игре с чемпионом.

Рух

– В последнем матче тура «Металлист 1925», не выиграв у «Кудровки» потерял шанс выйти на второе место.

– Если честно, я еще перед игрой предполагал, что харьковчане в этом поединке потеряют очки. Так оно и получилось. И еще неизвестно, как бы закончилась игра, если бы при счете 1:0 «Кудровка» реализовала свой момент, когда их футболист попал в штангу.

Впрочем, подопечные Младена Бартуловича немного потеряли. Наш чемпионат входит в такую фазу, что, как я уже сказал, где много равных команд, от этого и конкуренция в верху турнирной таблицы высока. На медали сейчас претендуют сразу семь коллективов.

– Это добавляет интереса соревнованиям?

– Добавляло бы интереса, если бы команды демонстрировали более высокий уровень мастерства.

– Как-то незаметно подобрался к лидерам ЛНЗ. Команда Виталия Пономарева может стать открытием чемпионата?

– Думаю, это покажут ближайшие несколько матчей, в которых черкасскому коллективу предстоит сыграть с «Металлистом 1925», «Карпатами» и «Динамо». Хотя там достойный подбор футболистов и финансовая составляющая на неплохом уровне.

УПЛ. 9-й тур

17.10.2025

«Полтава» – «Оболонь» – 1:2

18.10.2025

«Рух» – «Кривбасс» – 1:2

«Заря» – «Динамо» – 1:1

«Полесье» – «Шахтер» – 0:0

19.10.2025

ЛНЗ – «Колос» – 1:0

«Верес» – «Александрия» – 1:1

«Карпати» – «Эпицентр» – 1:3

20.10.2025

«Кудровка» – «Металлист 1925» – 1:1