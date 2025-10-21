Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 09:20 | Обновлено 21 октября 2025, 10:17
523
1

Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»

Известный в прошлом нападающий высказался о потерях очков отечественными грандами

21 октября 2025, 09:20 | Обновлено 21 октября 2025, 10:17
523
1 Comments
Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»
Динамо. Заря – Динамо

Сегодня матчем «Кудровка» – «Металлист 1925» завершился девятый тур в украинской Премьер-лиге. Его итоги эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко.

– Олег, что вас удивило или скажем, на чем бы вы с акцентировали свое внимание по итогам прошедшего игрового дня в отечественной Премьер-лиге?
– Что в туре много ничьих. А это, на мой взгляд, говорит о том, что в чемпионате большинство, примерно, одинаковых команд по классу. И, что примечательно, что оба наших гранда в очередной раз потеряли очки, причем, киевляне сделало это в пятый раз кряду. Я и не припомню, когда такое было с «бело-синими» в последний раз.

– Действительно, особняком стоят ничьи «Динамо» и «Шахтера». Что вы думаете по этому поводу?
– Что это не становится сенсацией в УПЛ (улыбается).

– «Динамо» теряет очки пять туров кряду. Не многовато ли?
– Я уже не раз высказывал свое мнение по этому поводу. Если сейчас у динамовцев будут проблемы с «Самсунспором», а потом – с «Шахтером», пусть руководство принимает решение.

– Смена наставника может решить проблемы, которые есть у «Динамо»?
– Не знаю, что происходит внутри коллектива, но факт на лицо – у команды нет результата. Если в ближайшее время все исправится и мы это увидим на поле, то это один вопрос, а если все продолжится как и раньше, то, конечно, нужны изменения. И делать эти изменения, кого убирать, кого назначать – прерогатива руководства клуба. Опять же, я свое мнение высказал, но меня никто не слышит.

Шахтер. Полесье – Шахтер

– «Шахтер» также забуксовал. Вряд ли в клубе рассчитывали взять одно очко в двух поединках.
– ЛНЗ без вариантов переиграл «горняков», а «Полесье» добилось того результата, которого хотело. Житомиряне набрали ход. Да, «Шахтер» имел в этой игре преимущество, но правильно расставленные акценты позволили подопечным Руслана Ротаня добиться для себя положительного результата. Плюс, наверняка повышенные премиальные на эту игры добавили футболистам «Полесья» мотивации.

– В чемпионате новый лидер – «Кривбасс». Вы могли подобное предположить перед началом сезона?
– Конечно, нет. Криворожане молодцы, 10 набранных очков в четырех последних матчах говорят о многом. Естественно, что для них экзамен будет в следующем туре. «Динамо» сейчас пребывает хоть и не в лучших кондициях, но это будет самый сильный соперник для «Кривбасса» в нынешнем чемпионате.

– Несмотря на то, что поединок состоится в Киеве, гости будут иметь некоторое преимущество?
– Да. Во-первых, прошедший тур прошел после матчей сборных, куда динамовцы отправляли немало своих представителей, плюс травмы. А во-вторых, в мид-уик киевлян ждет матч Лиги конференций. У киевлян практически нет времени на полноценный тренировочный процесс. А «Кривбасс» целенаправленно готовится к игре с чемпионом.

Рух

– В последнем матче тура «Металлист 1925», не выиграв у «Кудровки» потерял шанс выйти на второе место.
– Если честно, я еще перед игрой предполагал, что харьковчане в этом поединке потеряют очки. Так оно и получилось. И еще неизвестно, как бы закончилась игра, если бы при счете 1:0 «Кудровка» реализовала свой момент, когда их футболист попал в штангу.

Впрочем, подопечные Младена Бартуловича немного потеряли. Наш чемпионат входит в такую фазу, что, как я уже сказал, где много равных команд, от этого и конкуренция в верху турнирной таблицы высока. На медали сейчас претендуют сразу семь коллективов.

– Это добавляет интереса соревнованиям?
– Добавляло бы интереса, если бы команды демонстрировали более высокий уровень мастерства.

– Как-то незаметно подобрался к лидерам ЛНЗ. Команда Виталия Пономарева может стать открытием чемпионата?
– Думаю, это покажут ближайшие несколько матчей, в которых черкасскому коллективу предстоит сыграть с «Металлистом 1925», «Карпатами» и «Динамо». Хотя там достойный подбор футболистов и финансовая составляющая на неплохом уровне.

УПЛ. 9-й тур

17.10.2025

  • «Полтава» – «Оболонь» – 1:2

18.10.2025

  • «Рух» – «Кривбасс» – 1:2
  • «Заря» – «Динамо» – 1:1
  • «Полесье» – «Шахтер» – 0:0

19.10.2025

  • ЛНЗ – «Колос» – 1:0
  • «Верес» – «Александрия» – 1:1
  • «Карпати» – «Эпицентр» – 1:3

20.10.2025

  • «Кудровка» – «Металлист 1925» – 1:1
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кривбасс 9 6 1 2 18 - 12 26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 19
2 Шахтер Донецк 9 5 3 1 15 - 8 26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 18
3 Динамо Киев 9 4 5 0 23 - 12 26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 17
4 ЛНЗ 9 5 2 2 10 - 7 25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 17
5 Полесье 9 5 1 3 14 - 8 25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 16
6 Металлист 1925 9 4 4 1 12 - 6 25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 16
7 Колос Ковалевка 9 4 2 3 8 - 7 26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 14
8 Оболонь 9 3 4 2 9 - 9 25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 13
9 Заря 9 3 3 3 12 - 11 24.10.25 18:00 Верес - Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 12
10 Карпаты Львов 9 2 5 2 15 - 15 25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 11
11 Кудровка 9 3 2 4 13 - 15 26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 11
12 Верес 9 2 3 4 7 - 10 24.10.25 18:00 Верес - Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 9
13 Александрия 9 2 2 5 10 - 16 24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 8
14 Эпицентр 9 2 0 7 11 - 17 24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 6
15 Рух Львов 9 2 0 7 7 - 18 25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 6
16 Полтава 9 1 1 7 6 - 19 26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 4
Полная таблица

По теме:
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Коуч ЛНЗ: «Я не считаю, что это приносит Украине какую-то пользу»
Вернидуб прогнозировал: Кривбасс будет бороться за выживание. А они лидеры
Олег Саленко Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 Лига конференций Младен Бартулович статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20 октября 2025, 14:35 30
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле

Сумма значительно меньше той, которую хочет получить Ефим

Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Бокс | 21 октября 2025, 07:00 0
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером

Трилогия против Фьюри – маловероятна

Список финалов ЧМ U-20. Первый триумф Марокко, прервалась серия Аргентины
Футбол | 21.10.2025, 05:35
Список финалов ЧМ U-20. Первый триумф Марокко, прервалась серия Аргентины
Список финалов ЧМ U-20. Первый триумф Марокко, прервалась серия Аргентины
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
Теннис | 21.10.2025, 06:05
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Футбол | 21.10.2025, 08:39
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
stasina
"Невдачі Динамо"
41 матч без поразок, алкаш кротячий! Слава Суркісам!
Ответить
0
Популярные новости
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем