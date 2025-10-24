Легенда Динамо обратился к Забарному после его провала в Лиге чемпионов

Легенда «Динамо» Владислав Ващук дал совет Илье Забарному после матча Лиги чемпионов с «Байером», где украинец получил красную карточку и заработал два пенальти.

«Ничего страшного не случилось. Надо проанализировать ошибки и двигаться дальше. В моменте с красной карточкой нужно было сыграть корпусом, и игрок Байера уже бы сзади толкал Забарного. Пусть Илья немного отдохнет и снова в бой. Все будет хорошо», – сказал Ващук.

Ранее французское издание предупредило украинца Илью Забарного, что из-за неудачного матча Лиги чемпионов против «Байера» он может оказаться в запасе на следующий поединок.