Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо обратился к Забарному после его провала в Лиге чемпионов
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 03:02 |
124
0

Легенда Динамо обратился к Забарному после его провала в Лиге чемпионов

Ващук поддержал центрбека

24 октября 2025, 03:02 |
124
0
Легенда Динамо обратился к Забарному после его провала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Легенда «Динамо» Владислав Ващук дал совет Илье Забарному после матча Лиги чемпионов с «Байером», где украинец получил красную карточку и заработал два пенальти.

«Ничего страшного не случилось. Надо проанализировать ошибки и двигаться дальше. В моменте с красной карточкой нужно было сыграть корпусом, и игрок Байера уже бы сзади толкал Забарного. Пусть Илья немного отдохнет и снова в бой. Все будет хорошо», – сказал Ващук.

Ранее французское издание предупредило украинца Илью Забарного, что из-за неудачного матча Лиги чемпионов против «Байера» он может оказаться в запасе на следующий поединок.

По теме:
ВИДЕО. Красная Кендзеры. Луческу рад: Лиль и ПАОК устроили шоу на 7 голов
Прошло почти 40 лет. УЕФА изменил победителя Лиги чемпионов
Названа главная проблема Забарного, из-за которой украинец допускает ошибки
Владислав Ващук Байер удаление (красная карточка) ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Байер - ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сырое молоко, светотерапия и томагавк: день из жизни Холанда
Футбол | 24 октября 2025, 04:01 0
ФОТО. Сырое молоко, светотерапия и томагавк: день из жизни Холанда
ФОТО. Сырое молоко, светотерапия и томагавк: день из жизни Холанда

Холанд показал свою жизнь изнутри

ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Футбол | 23 октября 2025, 08:32 1
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»

Тренер высказался о Виталии Буяльском

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 23.10.2025, 22:27
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Бокс | 23.10.2025, 08:45
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 5
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 8
Бокс
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем