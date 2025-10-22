Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления

Французское издание Footmercato предупредило украинца Илью Забарного, что из-за неудачного матча Лиги чемпионов против «Байера» он может оказаться в запасе на следующий поединок.

«Забарного часто критикуют за тяжелую игру и проблемы против динамичных соперников. Хотя возвращение Пачо временно придало ему уверенности, во вторник он снова сыграл слабо.

Выйдет ли украинец в матче против Бреста – под вопросом, особенно после возвращения Маркиньоса. Тренер Луис Энрике редко дает шанс тем, кто потерял форму», – говорится в статье издания.