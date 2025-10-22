Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
22 октября 2025, 22:05
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления

Журналисты Footmercato прогнозируют Илье начало следующего матча в запасе

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французское издание Footmercato предупредило украинца Илью Забарного, что из-за неудачного матча Лиги чемпионов против «Байера» он может оказаться в запасе на следующий поединок.

«Забарного часто критикуют за тяжелую игру и проблемы против динамичных соперников. Хотя возвращение Пачо временно придало ему уверенности, во вторник он снова сыграл слабо.

Выйдет ли украинец в матче против Бреста – под вопросом, особенно после возвращения Маркиньоса. Тренер Луис Энрике редко дает шанс тем, кто потерял форму», – говорится в статье издания.

Источник: Footmercato
