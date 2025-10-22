Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором немецкий «Байер» принимал французский ПСЖ. Парижане устроили настоящую голевую феерию, разгромив соперника со счетом 7:2.

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе. В первом тайме футболист привез два пенальти и получил удаление на 37-й минуте.

Главный тренер парижан Луис Энрике прокомментировал победу в этом матче.

«Позитивные ощущения, мы хорошо сыграли. У нас было несколько очень классных моментов. Думаю, мы заслужили победу.

Всегда трудно играть на выезде, но мы сделали то, что обычно делаем. Я горжусь этой командой», – отметил тренер.