ВИДЕО. Худший матч в карьере? Забарный привез два пенальти и был удален
Украинский защитник был вынужден покинуть поле на 37-й минуте матча
Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют немецкий «Байер» и французский ПСЖ.
Команды вышли на поле «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Украинский защитник Илья Забарный провел один из худших матчей в карьере – сначала он сыграл рукой в собственной штрафной, заработал желтую и привез пенальти, который не реализовал Гримальдо.
На 37-й минуте украинец сфолил, увидел перед собой второе предупреждение и был вынужден покинуть поле. Гарсия забил с 11-метровой отметки и сравнял счет.
ВИДЕО. Фол Забарного на 24-й минуте и первое предупреждение в матче с Байером
ВИДЕО. Нарушение Забарного, вторая желтая и удаление в Лиге чемпионов
