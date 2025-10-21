ВИДЕО. Худший матч в карьере? Забарный привез два пенальти и был удален

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 октября 2025, 23:07 |
1991
27

Украинский защитник был вынужден покинуть поле на 37-й минуте матча

Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют немецкий «Байер» и французский ПСЖ.

Команды вышли на поле «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Илья Забарный провел один из худших матчей в карьере – сначала он сыграл рукой в собственной штрафной, заработал желтую и привез пенальти, который не реализовал Гримальдо.

На 37-й минуте украинец сфолил, увидел перед собой второе предупреждение и был вынужден покинуть поле. Гарсия забил с 11-метровой отметки и сравнял счет.

ВИДЕО. Фол Забарного на 24-й минуте и первое предупреждение в матче с Байером

ВИДЕО. Нарушение Забарного, вторая желтая и удаление в Лиге чемпионов

Лига чемпионов Байер ПСЖ Байер - ПСЖ Илья Забарный удаление (красная карточка) предупреждение (желтая карточка) пенальти видео
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
