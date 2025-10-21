ВИДЕО. Худший матч в карьере? Забарный привез два пенальти и был удален

Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют немецкий «Байер» и французский ПСЖ.

Команды вышли на поле «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Илья Забарный провел один из худших матчей в карьере – сначала он сыграл рукой в собственной штрафной, заработал желтую и привез пенальти, который не реализовал Гримальдо.

На 37-й минуте украинец сфолил, увидел перед собой второе предупреждение и был вынужден покинуть поле. Гарсия забил с 11-метровой отметки и сравнял счет.

