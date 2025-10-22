Георгий СУДАКОВ: «После Украины это невероятно. Мурашки по коже»

Хавбек Бенфики Георгий Судаков рад тому, что в Португалии получил возможность играть при заполненных трибунах.

«На нашем стадионе за пять минут до выхода вылетает орел, начинают фаны петь – это нереальная атмосфера. Я был под впечатлением. И бывает, что уже выходишь на поле, а свет еще выключен и фаны еще поют. И такие мурашки, когда это происходит».

«Это вдохновляет, особенно после Украины, где 500 болельщиков на трибунах. Это невероятно», – сказал Судаков.

Георгий в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.