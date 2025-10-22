Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
22 октября 2025, 14:50 | Обновлено 22 октября 2025, 15:19
Георгий СУДАКОВ: «После Украины это невероятно. Мурашки по коже»

Игрок отметил фанов Бенфики

Георгий СУДАКОВ: «После Украины это невероятно. Мурашки по коже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек Бенфики Георгий Судаков рад тому, что в Португалии получил возможность играть при заполненных трибунах.

«На нашем стадионе за пять минут до выхода вылетает орел, начинают фаны петь – это нереальная атмосфера. Я был под впечатлением. И бывает, что уже выходишь на поле, а свет еще выключен и фаны еще поют. И такие мурашки, когда это происходит».

«Это вдохновляет, особенно после Украины, где 500 болельщиков на трибунах. Это невероятно», – сказал Судаков.

Георгий в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

