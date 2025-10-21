14 лет сотрудничества: Атлетико поздравил Диего Симеоне с юбилейным матчем

Известный аргентинский тренер Диего Симеоне отметил 750-й матч во главе мадридского «Атлетико».

Юбилейной стала встреча девятого тура Ла Лиги против «Осасуны», которая получилась праздничной во всех смыслах – команда Симеоне одержала победу со счетом 1:0.

За более чем 14 лет работы в мадридском клубе под руководством Симеоне «Атлетико» одержал 433 победы, 166 раз сыграл вничью и потерпел 141 поражение.

Вместе с Диего «матрасники» прервали доминацию «Реала» и «Барселоны», дважды завоевав Ла Лигу. Также «Атлетико» удалось выиграть Кубок Испании, Суперкубок Испании, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.