14 лет сотрудничества: Атлетико поздравил Диего Симеоне с юбилейным матчем

Испания
21 октября 2025, 10:20 | Обновлено 21 октября 2025, 10:22
Аргентинец провел 750-й поединок во главе команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Известный аргентинский тренер Диего Симеоне отметил 750-й матч во главе мадридского «Атлетико».

Юбилейной стала встреча девятого тура Ла Лиги против «Осасуны», которая получилась праздничной во всех смыслах – команда Симеоне одержала победу со счетом 1:0.

За более чем 14 лет работы в мадридском клубе под руководством Симеоне «Атлетико» одержал 433 победы, 166 раз сыграл вничью и потерпел 141 поражение.

Вместе с Диего «матрасники» прервали доминацию «Реала» и «Барселоны», дважды завоевав Ла Лигу. Также «Атлетико» удалось выиграть Кубок Испании, Суперкубок Испании, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.

Диего Симеоне Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига юбилей статистика
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
