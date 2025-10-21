14 лет сотрудничества: Атлетико поздравил Диего Симеоне с юбилейным матчем
Аргентинец провел 750-й поединок во главе команды
Известный аргентинский тренер Диего Симеоне отметил 750-й матч во главе мадридского «Атлетико».
Юбилейной стала встреча девятого тура Ла Лиги против «Осасуны», которая получилась праздничной во всех смыслах – команда Симеоне одержала победу со счетом 1:0.
За более чем 14 лет работы в мадридском клубе под руководством Симеоне «Атлетико» одержал 433 победы, 166 раз сыграл вничью и потерпел 141 поражение.
Вместе с Диего «матрасники» прервали доминацию «Реала» и «Барселоны», дважды завоевав Ла Лигу. Также «Атлетико» удалось выиграть Кубок Испании, Суперкубок Испании, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.
750 partidos como entrenador del Atlético de Madrid.— Atlético de Madrid (@Atleti) October 18, 2025
Diego Pablo Simeone. ❤️🤍 pic.twitter.com/3sR8XvNLcB
