Вест Хэм проиграл 5 домашних матчей подряд в АПЛ второй раз в истории
Ранее это произошло в 1931 году
Стратфордский «Вест Хэм» во второй раз в своей истории потерпел поражение в пяти домашних встречах подряд в национальном первенстве.
Провальная домашняя серия команды в Английской Премьер-лиге (АПЛ) стартовала еще в прошлом сезоне – с поражения от «Ноттингем Форест» (1:2).
В нынешней кампании «молотобойцы» разгромно проиграли «Челси» (1:5), всухую уступили «Тоттенхэму» (0:3), не спаслись в матче с «Кристал Пэлас» (1:2) и накануне проиграли «Брентфорду» (0:2).
Для команды португальского специалиста Нуну такая серия домашних поражений в рамках чемпионата страны стала второй в истории. Впервые такое случилось почти 95 лет назад – в апреле 1931 году.
На данный момент коллектив находится на дне турнирной таблицы АПЛ (19-е место), после 8 матчей команда набрала лишь 4 очка.
