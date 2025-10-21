Вест Хэм проиграл 5 домашних матчей подряд в АПЛ второй раз в истории

Стратфордский «Вест Хэм» во второй раз в своей истории потерпел поражение в пяти домашних встречах подряд в национальном первенстве.

Провальная домашняя серия команды в Английской Премьер-лиге (АПЛ) стартовала еще в прошлом сезоне – с поражения от «Ноттингем Форест» (1:2).

В нынешней кампании «молотобойцы» разгромно проиграли «Челси» (1:5), всухую уступили «Тоттенхэму» (0:3), не спаслись в матче с «Кристал Пэлас» (1:2) и накануне проиграли «Брентфорду» (0:2).

Для команды португальского специалиста Нуну такая серия домашних поражений в рамках чемпионата страны стала второй в истории. Впервые такое случилось почти 95 лет назад – в апреле 1931 году.

На данный момент коллектив находится на дне турнирной таблицы АПЛ (19-е место), после 8 матчей команда набрала лишь 4 очка.