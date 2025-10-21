Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм проиграл 5 домашних матчей подряд в АПЛ второй раз в истории
Англия
21 октября 2025, 08:03 | Обновлено 21 октября 2025, 08:04
91
0

Вест Хэм проиграл 5 домашних матчей подряд в АПЛ второй раз в истории

Ранее это произошло в 1931 году

21 октября 2025, 08:03 | Обновлено 21 октября 2025, 08:04
91
0
Вест Хэм проиграл 5 домашних матчей подряд в АПЛ второй раз в истории
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Стратфордский «Вест Хэм» во второй раз в своей истории потерпел поражение в пяти домашних встречах подряд в национальном первенстве.

Провальная домашняя серия команды в Английской Премьер-лиге (АПЛ) стартовала еще в прошлом сезоне – с поражения от «Ноттингем Форест» (1:2).

В нынешней кампании «молотобойцы» разгромно проиграли «Челси» (1:5), всухую уступили «Тоттенхэму» (0:3), не спаслись в матче с «Кристал Пэлас» (1:2) и накануне проиграли «Брентфорду» (0:2).

Для команды португальского специалиста Нуну такая серия домашних поражений в рамках чемпионата страны стала второй в истории. Впервые такое случилось почти 95 лет назад – в апреле 1931 году.

На данный момент коллектив находится на дне турнирной таблицы АПЛ (19-е место), после 8 матчей команда набрала лишь 4 очка.

По теме:
ФОТО. Сын известного футболиста трагически погиб. Ему было только 21
Вест Хэм – Брентфорд – 0:2. Победа для Ярмолюка. Видео голов и обзор
ФОТО. Полиция начала расследование в отношении футболиста АПЛ
Вест Хэм Вест Хэм - Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Оксана Баландина Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Футбол | 20 октября 2025, 10:30 6
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс

Тибо рискует пропустить следующий матч с «Ювентусом»

Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20 октября 2025, 09:10 1
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»

Президент киевлян поздравил Александра Хацкевича с днем рождения

ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа
Футбол | 21.10.2025, 03:53
ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа
ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа
ВИДЕО. Дэвид Бекхэм поздравил жену Зинченко с днем рождения
Футбол | 21.10.2025, 05:21
ВИДЕО. Дэвид Бекхэм поздравил жену Зинченко с днем рождения
ВИДЕО. Дэвид Бекхэм поздравил жену Зинченко с днем рождения
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20.10.2025, 10:10
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 4
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 4
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 30
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 80
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем