Усик выбрал соперника, будущее Миколенко, Металлист 1925 потерял очки

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 октября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой

Сергей Лапин рассказал, что Александр будет драться с победителем пары Уордли – Паркер

2. Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку

Команда Бартуловича могла вклиниться между «Шахтером» и «Динамо», но не в этот раз

3. Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3

В тройку лучших команд входят Кривбасс, Шахтер и Динамо

4. Пчелы ужалили. Брентфорд победил Вест Хэм, Ярмолюк отыграл весь матч

Гости забили два мяча, оба в конце каждого из таймов

5. Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе

Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским СИК

6. Эвертон определился с будущим Миколенко на фоне интереса с Испании и Италии

Английский клуб готовит новое соглашение о продлении сотрудничества с украинским защитником

7. Украинский полузащитник забил за Баварию и стал частью победы

Богдан Оличенко в третий раз отличился за молодежную команду из Мюнхена

8. Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле

Сумма значительно меньше той, которую хочет получить Ефим

9. Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы

Александр продолжает радовать болельщиков

10A. Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…

…И какое дальнейшее сотрудничество «Днепру» пообещал президент «сливочных»

10B. Чемпионская Оклахома, амбициозный Кливленд, Йокич, Дончич и Леброн

Блогер Sport.ua Сергей Завалко анонсирует новый сезон в сильнейшей лиге мира