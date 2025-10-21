Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усик выбрал соперника, будущее Миколенко, Металлист 1925 потерял очки
Другие новости
21 октября 2025, 02:09 | Обновлено 21 октября 2025, 02:10
35
0

Усик выбрал соперника, будущее Миколенко, Металлист 1925 потерял очки

Главные новости за 20 октября на Sport.ua

21 октября 2025, 02:09 | Обновлено 21 октября 2025, 02:10
35
0
Усик выбрал соперника, будущее Миколенко, Металлист 1925 потерял очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 октября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Сергей Лапин рассказал, что Александр будет драться с победителем пары Уордли – Паркер

2. Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Команда Бартуловича могла вклиниться между «Шахтером» и «Динамо», но не в этот раз

3. Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
В тройку лучших команд входят Кривбасс, Шахтер и Динамо

4. Пчелы ужалили. Брентфорд победил Вест Хэм, Ярмолюк отыграл весь матч
Гости забили два мяча, оба в конце каждого из таймов

5. Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским СИК

6. Эвертон определился с будущим Миколенко на фоне интереса с Испании и Италии
Английский клуб готовит новое соглашение о продлении сотрудничества с украинским защитником

7. Украинский полузащитник забил за Баварию и стал частью победы
Богдан Оличенко в третий раз отличился за молодежную команду из Мюнхена

8. Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Сумма значительно меньше той, которую хочет получить Ефим

9. Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Александр продолжает радовать болельщиков

10A. Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
…И какое дальнейшее сотрудничество «Днепру» пообещал президент «сливочных»

10B. Чемпионская Оклахома, амбициозный Кливленд, Йокич, Дончич и Леброн
Блогер Sport.ua Сергей Завалко анонсирует новый сезон в сильнейшей лиге мира

По теме:
Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Сенсационный лидер УПЛ, Зинченко без тренера, шоу Синнера и Алькараса
Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА
главные новости
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20 октября 2025, 08:31 0
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»

Зинедин – о Роналдо

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20 октября 2025, 07:02 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»

Экс-футболист «Динамо» – о том, как о нем отзывался Йожеф Сабо

Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Футбол | 21.10.2025, 00:28
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20.10.2025, 03:59
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
20.10.2025, 06:42
Бокс
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 4
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем